Підозрюваного у гучній справі земельної корупції в Києві звільнено під заставу

Злочинна організація заволоділа землею на суму понад 94 млн

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич звільнений з-під варти під заставу. Він фігурує у справі про земельну корупцію.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Петров. Зазначається, що за Оленича внесли заставу, встановлену Вищим антикорупційним судом у розмірі 15 мільйонів гривень.

"Тепер чекаємо на волю голову Зем. комісії — Мішу Терентьєва і депутатку від Батьківщини — Олену Марченко та відновлення роботи "туалетних схем" з виведення землі з комунальної власності в м. Києві", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про справу земельної корупції в Києві

6 лютого НАБУ та САП провели масштабну операцію "Чисте місто" щодо знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Було викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з медійно відомим колишнім депутатом Київської міської ради.

За даними слідства, Оленичу та ще дев'ятьом особам повідомили про підозру у створенні злочинної організації, яка заволоділа землею в Києві на суму понад 94 млн грн.

Зазначається, що у списку підозрюваних є колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький, а також голова постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайло Терентьєв.

Правоохоронці повідомили, що зловмисники шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на споруди, яких на території цих ділянок ніколи не було. Потім члени злочинного угруповання подавали до міськради заяву про надання їм права власності на ділянки, щоб нібито обслуговувати "споруди".

Раніше "Телеграф" розповідав, що депутатка Ірина Кормишкіна, відома незаконним збагаченням, подала заяву про складання мандата.