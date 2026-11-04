Відключили світло під час прання: скільки білизна може пролежати всередині і коли її діставати

У деяких випадках доведеться почати все спочатку

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Якщо під час прання вимкнули світло або воду, не залишайте мокру білизну надовго в закритій машинці. Після завершення циклу речі краще дістати через 30–60 хвилин. Якщо зробити це одразу не виходить, постарайтеся вкластися у вісім годин.

Коли програма зупинилася, а вода залишилася в барабані й прання не продовжується, її потрібно якнайшвидше злити. Як діяти в такій ситуації та коли доведеться перепрати білизну, розповідає "Телеграф".

Скільки мокрі речі можуть лежати в барабані

Фахівці з текстилю та професійні хімчистки радять не тримати вологу білизну в машинці довше ніж 8–12 годин. Обережний орієнтир – до восьми годин. В ідеалі речі потрібно розвісити через 30–60 хвилин після завершення програми. Ці строки стосуються насамперед уже випраної білизни: якщо цикл перервався, на речах залишаються бруд і мийний засіб.

У теплому приміщенні з поганою вентиляцією затхлий запах може з’явитися вже через 4–6 годин. Щільні рушники, толстовки та джинси утримують більше вологи, ніж легкі футболки або простирадла. Перевантажений барабан також погіршує ситуацію: речі збиваються в клубок, гірше виполіскуються та довше сохнуть.

Мікробіологи вважають, що білизна може пролежати до 24 годин, але це не універсальний запас часу. Залишки мийного засобу та пліснява всередині машини прискорюють появу запаху, а в закритому вологому барабані повітря не циркулює як слід. Тому не варто чекати цілу добу, перш ніж дістати речі.

Як злити воду, якщо програма зупинилася

Майстри з ремонту побутової техніки радять якнайшвидше злити воду, якщо машина зупинилася й цикл не продовжується. Коли електроенергія є, спочатку увімкніть режим зливу. Машина може відреагувати, якщо стався тимчасовий збій програми. У разі вимкнення води цей спосіб допоможе прибрати з барабана вже набрану воду.

Якщо злив не запускається або немає світла, перед ручним зливом від’єднайте машинку від електромережі. У багатьох моделей у нижній частині корпусу є невелике віконце доступу до насоса. За ним розташований аварійний шланг: через нього воду зливають у підставлену ємність.

Якщо аварійного шланга немає, від’єднайте основний зливний шланг від каналізаційної труби й опустіть його в ємність, розташовану нижче рівня барабана. Вода стікатиме самопливом. Коли вона повністю зіллється, відкрийте люк і дістаньте білизну. Не залишайте її всередині на багато годин, поки не відновлять електропостачання або водопостачання.

Коли білизну доведеться перепрати

Якщо цикл завершився, білизна пролежала менше ніж 12 годин і не має затхлого запаху, її можна одразу розвісити. Якщо минуло від 12 до 24 годин, орієнтуйтеся на запах: навіть легка затхлість – привід повторити прання. Після доби в барабані білизну потрібно випрати заново у звичайному режимі за температури 40 °C або вище, якщо це дозволяє тканина.

Часто достатньо запустити попередню програму зі звичайною кількістю мийного засобу. Якщо запах залишився, виперіть речі ще раз. Вищу температуру обирайте з огляду на ярлик на одязі. Не кладіть у сушильну машину речі із затхлим запахом: від тепла він може закріпитися.

Не заливайте в машинку оцет, щоб позбутися запаху: він може пошкодити гумові ущільнювачі та шланги, що загрожує протіканнями. Коли білизна знову буде свіжою, одразу розвісьте її, а дверцята порожньої машини залиште відчиненими, щоб вона просохла.

Коли білизну доведеться перепрати/Інфографіка ШІ

Як повідомляв "Телеграф", українка запропонувала під час вимкнень електроенергії замочувати білизну перед пранням, а у пральній машині залишати полоскання в холодній воді. Короткий проміжок між вимкненнями можна використати, щоб запустити машину.