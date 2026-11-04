Отключили свет во время стирки: сколько белье может пролежать внутри и когда его доставать

В некоторых случаях придется начать все заново

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Если во время стирки отключили свет или воду, не оставляйте мокрое белье надолго в закрытой машинке. После завершения цикла вещи лучше достать через 30–60 минут. Если сделать это сразу не получается, постарайтесь уложиться в восемь часов.

Когда программа остановилась, а вода осталась в барабане и стирка не продолжается, ее нужно как можно быстрее слить. Как действовать в такой ситуации и когда придется перестирывать белье, рассказывает "Телеграф".

Сколько мокрые вещи могут лежать в барабане

Специалисты по текстилю и профессиональные химчистки советуют не держать влажное белье в машинке дольше 8–12 часов. Осторожный ориентир – до восьми часов. В идеале вещи нужно развесить через 30–60 минут после окончания программы. Эти сроки касаются прежде всего уже выстиранного белья: если цикл прервался, на вещах остаются грязь и моющее средство.

В теплом помещении с плохой вентиляцией затхлый запах может появиться уже через 4–6 часов. Плотные полотенца, толстовки и джинсы удерживают больше влаги, чем легкие футболки или простыни. Перегруженный барабан тоже усугубляет ситуацию: вещи сбиваются в комок, хуже прополаскиваются и дольше сохнут.

Микробиологи считают, что белье может пролежать до 24 часов, но это не универсальный запас времени. Остатки моющего средства и плесень внутри машины ускоряют появление запаха, а в закрытом влажном барабане воздух не циркулирует как следует. Поэтому не стоит ждать целые сутки, прежде чем достать вещи.

Как слить воду, если программа остановилась

Мастера по ремонту бытовой техники советуют как можно быстрее слить воду, если машина остановилась и цикл не продолжается. Когда электричество есть, сначала включите режим слива. Машина может среагировать, если произошел временный сбой программы. При отключении воды этот способ поможет убрать из барабана уже набранную воду.

Если слив не запускается или нет света, перед ручным сливом отключите машинку от электросети. У многих моделей в нижней части корпуса есть небольшое окошко доступа к насосу. За ним находится аварийный шланг: через него воду сливают в подставленную емкость.

Если аварийного шланга нет, отсоедините основной сливной шланг от канализационной трубы и опустите его в емкость, расположенную ниже уровня барабана. Вода пойдет самотеком. Когда она полностью сольется, откройте люк и достаньте белье. Не оставляйте его внутри на много часов, пока не восстановят свет или водоснабжение.

Когда белье придется перестирывать

Если цикл завершился, белье пролежало меньше 12 часов и не пахнет затхлостью, его можно сразу развесить. Если прошло от 12 до 24 часов, ориентируйтесь на запах: даже легкая затхлость – повод повторить стирку. После суток в барабане белье нужно выстирать заново в обычном режиме при температуре 40 °C или выше, если это допускает ткань.

Часто достаточно запустить прежнюю программу с обычным количеством моющего средства. Если запах остался, постирайте вещи еще раз. Температуру повыше выбирайте с учетом ярлыка на одежде. Не кладите в сушильную машину вещи с затхлым запахом: от тепла он может закрепиться.

Не заливайте в машинку уксус, чтобы избавиться от запаха: он может повредить резиновые уплотнители и шланги, что грозит протечками. Когда белье снова будет свежим, сразу развесьте его, а дверцу пустой машины оставьте открытой, чтобы она просохла.

Когда белье придется перестирать/Инфографика ИИ

Как сообщал "Телеграф", украинка предложила во время отключений электричества замачивать белье перед стиркой, а в стиральной машине оставлять полоскание в холодной воде. Короткий промежуток между отключениями можно использовать, чтобы запустить машину.