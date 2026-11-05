Товсті утеплені стіни йдуть у минуле: чим їх пропонують замінити

Нові матеріали дають можливість утеплювати будинки тоншим шаром

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Взимку особливо важливо зберігати тепло у будинку. Але традиційне утеплення має помітний мінус: товстий шар мінеральної вати або пінополістиролу може відібрати частину площі кімнат. У Європі пропонують альтернативу – ізоляційні вакуумні панелі. Вони захищають будівлі від холоду, займаючи набагато менше місця.

Цю технологію вже розглядають для реконструкції старих будинків, зокрема історичних будівель. Там не можна сильно змінювати зовнішній вигляд фасаду або втрачати корисний простір усередині.

Як працюють вакуумні панелі

Вакуумна ізоляційна панель (VIP) – це герметична плита з пористим наповнювачем. З нього видаляють повітря, а потім запаюють у спеціальну багатошарову оболонку. Завдяки цьому панель значно менше пропускає тепло.

У матеріалі європейської дослідницької програми CORDIS при Єврокомісії йдеться про те, що такі панелі забезпечують більш високу теплоізоляцію при меншій товщині, ніж традиційні матеріали. Їх застосовують у будівництві, а також при виробництві холодильного обладнання та транспортних контейнерів.

Вакуумні панелі дозволяють утеплити будинок, не займаючи багато місця

За даними німецької компанії MEUVO, теплопровідність вакуумних панелей становить близько 0,004-0,007 Вт/(м·К). У компанії наводять такий приклад: 30 мм вакуумної ізоляції можуть замінити приблизно 240 мм мінеральної вати. Це порівняння для конкретної системи. Фактична ефективність залежить від конструкції стіни та якості монтажу.

Панелі використовують для утеплення зовнішніх та внутрішніх стін, дахів, підлог та стель. Вони можуть стати в нагоді при ремонті старих будівель, якщо потрібно зберегти початкові розміри кімнат і архітектурні особливості фасаду.

Де вже застосовують цю технологію

Один із прикладів – реконструкція фермерського будинку в Австрії, збудованого у 1854 році. Будівлю модернізували, щоби привести її до стандарту пасивного будинку.

Згідно з звітом австрійської дослідницької програми "Будинок майбутнього", з вакуумними панелями додаткову товщину стін вдалося обмежити 14 сантиметрами. За традиційної фасадної теплоізоляційної системи вона склала б близько 30 сантиметрів.

Це допомогло зберегти архітектурні особливості старого будинку та не змінювати суттєво віконні отвори. У ході проекту також перевірили кілька способів кріплення панелей та з’ясували, чи можна замінити пошкоджені елементи без масштабного руйнування фасаду.

Інший приклад – реконструкція житлового будинку у Мюнхені. За даними німецької компанії MEUVO, для утеплення використовували вакуумні панелі завтовшки 30 мм та додатковий шар під штукатурку.

Після першої опалювальної зими енергоспоживання будівлі знизилося на 47% — зі 185 до 98 кВт·год на квадратний метр на рік. За опублікованими компанією даними, витрати на опалення зменшилися з 22 тисяч до 11,7 тисяч євро на рік. Це результат конкретного об’єкта, а не гарантований показник будь-якого будинку.

Як працюють вакуумні панелі. Інфографіка: "Телеграф" / ШІ

Чому технологія поки не витіснила звичайні утеплювачі

Незважаючи на високу ефективність, вакуумні панелі мають обмеження. На будмайданчику їх можна довільно розрізати: якщо пошкодити герметичну оболонку, вакуум зникне, а теплоізоляційні властивості погіршаться.

Для монтажу потрібні точні виміри та спеціальний підхід, а стики слід ретельно опрацювати. Між панелями можуть бути додаткові тепловтрати. Коштують такі утеплювачі дорожче за традиційні матеріали.

Тому фахівці насамперед розглядають вакуумну ізоляцію для об’єктів, де особливо важливо заощадити простір: старих будинків, будівель з історичними фасадами, невеликих квартир та приміщень із низькими стелями.

Вакуумні панелі поки що не витіснили повсюдно пінопласт та мінеральну вату, але стали ще одним варіантом утеплення житла. Вони особливо доречні там, де зручно використовувати звичайний товстий шар теплоізоляції.

Як повідомляв "Телеграф", якщо зовнішню стіну не можна міняти, для утеплення зсередини можна використовувати кальцій-силікатні плити. У матеріалі про внутрішнє утеплення зазначається, що товщину плит підбирають з урахуванням конкретної стіни: якщо самостійно збільшити шар, це не гарантує кращого результату. Перед монтажем потрібно оцінити стан стіни та вологість. Помилки при внутрішній теплоізоляції можуть призвести до накопичення вологи.