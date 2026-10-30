Є майже у кожному селі: чим німці утеплюють будинки

Який незвичайний матеріал використовують

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У Німеччині шукають альтернативи звичним матеріалам для теплоізоляції будинків. Один із незвичайних варіантів — звичайна солома, яку пресують у спеціальні панелі та використовують для утеплення фасадів і дахів. Причому технологію застосовують не лише під час будівництва нового житла, а й під час реконструкції старих будівель.

Один із таких проєктів реалізували в селищі Тентцеров. Там модернізували старий будинок, зведений ще наприкінці XIX століття. Для робіт використали готові дерев'яні модулі із солом'яною ізоляцією. Про це пише німецьке видання Deutsches Gebäudeforum.

Як німці утеплюють будинки соломою

Для теплоізоляції використовують не розсипну солому, а спеціально підготовлену та щільно спресовану сировину. Її розміщують усередині дерев'яних конструкцій, з яких виготовляють готові панелі. Такі модулі встановлюють зовні будинку — на фасаді та даху.

Виготовлення панелей у цеху

На перший погляд може здатися, що солома — ненадійний матеріал для утеплення. Проте її теплоізоляційні властивості пояснюються просто: між щільно спресованими соломинками залишається повітря, яке перешкоджає швидкому проходженню тепла крізь стіну.

За даними німецького агентства з відновлюваної сировини, стіна із солом'яних блоків завтовшки 35 сантиметрів може мати показник теплопередачі близько 0,15 Вт/(м²·К). Для порівняння: що нижче цей показник, то менше тепла проходить крізь стіну. Тобто така конструкція здатна добре зберігати тепло в приміщенні.

Готові солом'яні панелі монтують на будинок

Солом'яні стіни перевіряли й на пожежну безпеку. Під час одного з випробувань конструкція із солом'яних тюків, покрита з обох боків три сантиметрами глиняної штукатурки, витримала понад 90 хвилин впливу вогню. Це особливо цікаво, адже суха солома сама по собі легко займається. Однак у будівництві її використовують не відкритою, а всередині спеціально підготовлених конструкцій, які захищають утеплювач від зовнішнього впливу

Соломою утеплюють фасад

Які недоліки має таке утеплення

Попри переваги, солома підходить не для кожного будинку. Найбільша проблема — волога. Якщо вода потрапляє всередину утеплювача, матеріал може почати гнити, а в стінах може з'явитися грибок. Тому конструкцію потрібно надійно захищати від дощу та правильно облаштовувати вентиляцію.

Ще один нюанс — товщина. Для ефективної теплоізоляції потрібен досить масивний шар соломи, тому такі стіни можуть займати більше місця, ніж конструкції з деякими традиційними утеплювачами.

Крім того, сама по собі доступність соломи не означає, що весь ремонт обійдеться дешевше. Потрібно враховувати вартість виготовлення панелей, їхнього транспортування, монтажу та захисного оздоблення.

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