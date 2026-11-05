Толстые утеплённые стены уходят в прошлое: чем их предлагают заменить

Новые материалы дают возможность утеплять дома более тонким слоем

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Зимой особенно важно сохранять тепло в доме. Но у традиционного утепления есть заметный минус: толстый слой минеральной ваты или пенополистирола может отнять часть площади комнат. В Европе предлагают альтернативу – вакуумные изоляционные панели. Они защищают здания от холода, занимая гораздо меньше места.

Эту технологию уже рассматривают для реконструкции старых домов, в том числе исторических зданий. Там нельзя сильно менять внешний вид фасада или терять полезное пространство внутри.

Как работают вакуумные панели

Вакуумная изоляционная панель (VIP) – это герметичная плита с пористым наполнителем. Из него удаляют воздух, а затем запаивают в специальную многослойную оболочку. За счёт этого панель значительно меньше пропускает тепло.

В материале европейской исследовательской программы CORDIS при Еврокомиссии говорится, что такие панели обеспечивают более высокую теплоизоляцию при меньшей толщине, чем традиционные материалы. Их применяют в строительстве, а также при производстве холодильного оборудования и транспортных контейнеров.

Вакуумные панели позволяют утеплить дом, не занимая много места

По данным немецкой компании MEUVO, теплопроводность вакуумных панелей составляет около 0,004–0,007 Вт/(м·К). В компании приводят такой пример: 30 мм вакуумной изоляции могут заменить примерно 240 мм минеральной ваты. Это сравнение для конкретной системы. Фактическая эффективность зависит от конструкции стены и качества монтажа.

Панели используют для утепления наружных и внутренних стен, крыш, полов и потолков. Они могут пригодиться при ремонте старых зданий, если нужно сохранить первоначальные размеры комнат и архитектурные особенности фасада.

Где уже применяют эту технологию

Один из примеров – реконструкция фермерского дома в Австрии, построенного в 1854 году. Здание модернизировали, чтобы привести его к стандарту пассивного дома.

Согласно отчёту австрийской исследовательской программы "Дом будущего", с вакуумными панелями дополнительную толщину стен удалось ограничить 14 сантиметрами. При традиционной фасадной теплоизоляционной системе она составила бы около 30 сантиметров.

Это помогло сохранить архитектурные особенности старого дома и не менять существенно оконные проёмы. В ходе проекта также проверили несколько способов крепления панелей и выяснили, можно ли заменить повреждённые элементы без масштабного разрушения фасада.

Другой пример – реконструкция жилого дома в Мюнхене. По данным немецкой компании MEUVO, для утепления использовали вакуумные панели толщиной 30 мм и дополнительный слой под штукатурку.

После первой отопительной зимы энергопотребление здания снизилось на 47% – со 185 до 98 кВт·ч на квадратный метр в год. По опубликованным компанией данным, расходы на отопление уменьшились с 22 тысяч до 11,7 тысячи евро в год. Это результат конкретного объекта, а не гарантированный показатель для любого дома.

Как работают вакуумные панели. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Почему технология пока не вытеснила обычные утеплители

Несмотря на высокую эффективность, у вакуумных панелей есть ограничения. На стройплощадке их нельзя произвольно разрезать: если повредить герметичную оболочку, вакуум исчезнет, а теплоизоляционные свойства ухудшатся.

Для монтажа нужны точные замеры и специальный подход, а стыки следует тщательно проработать. Между панелями могут возникать дополнительные теплопотери. Стоят такие утеплители дороже традиционных материалов.

Поэтому специалисты прежде всего рассматривают вакуумную изоляцию для объектов, где особенно важно сэкономить пространство: старых домов, зданий с историческими фасадами, небольших квартир и помещений с низкими потолками.

Вакуумные панели пока не вытеснили повсеместно пенопласт и минеральную вату, но стали ещё одним вариантом утепления жилья. Они особенно уместны там, где неудобно использовать обычный толстый слой теплоизоляции.

Как сообщал "Телеграф", если наружную стену нельзя менять, для утепления изнутри можно использовать кальций-силикатные плиты. В материале о внутреннем утеплении отмечается, что толщину плит подбирают с учётом конкретной стены: если самостоятельно увеличить слой, это не гарантирует лучшего результата. Перед монтажом нужно оценить состояние стены и влажность. Ошибки при внутренней теплоизоляции могут привести к накоплению влаги.