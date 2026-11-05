Трамп втратить силу? Які зміни США може принести перемога демократів

Ключовий нюанс криється у політичній системі Штатів

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На думки канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, перемога демократів на виборах в США не вплине та дії президента Дональда Трампа. Але штучний інтелект впевнений, що ситуація в Штатах не настільки безнадійна.

"Телеграф" звернувся до ШІ, аби той проаналізував побоювання Мерца та зробив свої прогнози. Адже у Німеччині досить скептично ставляться до перемоги демократів на проміжних виборах.

"Протягом останніх двох років Трамп переважно керував країною, не консультуючись із Конгресом. Чому зараз має бути інакше?", — заявив Мерц.

Однак штучний інтелект вважає, що ситуація не настільки безнадійна. Оцінка канцлера Німеччини має підстави: Трамп справді може продовжувати активно використовувати виконавчу владу навіть за демократичного Конгресу. Але не треба сприймати перемогу демократів як щось символічне. Президент не може ігнорувати законодавство. Але ключовий нюанс криється у політичній системі США: Конгрес не просто погоджує рішення президента — він має власні конституційні повноваження, які Білий дім не може повністю перебрати на себе.

Чи зможе Трамп і надалі обходити Конгрес?

Фактично так, але й тут його чекають певні обмеження. Виконавчі укази президента дозволяють змінити політику федеральних відомств, але вони не закони та не дають права скасовувати рішення Конгресу. Президент може діяти в межах чинного законодавства, але не може просто перебрати на себе законодавчі повноваження.

За демократичного Конгресу Трамп зможе:

видавати виконавчі укази у сферах, де має достатні повноваження;

блокувати або гальмувати законодавчі ініціативи демократів;

використовувати право вето;

проводити зовнішню політику та керувати виконавчими структурами.

Однак він не зможе одноосібно визначати бюджет, скасовувати закони чи ігнорувати законодавчий контроль.

Фрідріх Мерц

Як довго Трамп може користуватися правом вето?

ШІ каже, що право вето у Трампа є до завершення президентського терміну, тобто до 20 січня 2029 року. При цьому конституція не обмежує кількість президентських вето. Фактично Трамп може ветувати усі законопроєкти. Але це вето не абсолютне, у Конгресу є шляхи подолання.

"Відповідне рішення мають підтримати дві третини присутніх і тих, хто голосує, у кожній палаті. Це означає, що демократам доведеться заручатися підтримкою частини республіканців. Водночас президент не може ветувати вже ухвалений закон безкінечно. Він має 10 днів, не враховуючи неділі, щоб підписати його, повернути з вето або, за певних умов, допустити так зване кишенькове вето", — пише ШІ.

Чи можуть демократи відновити баланс сил?

Штучний інтелект вважає, що результати проміжних виборів змінили політичні умови для Трампа. Але слід розуміти, що новий Конгрес почне роботу лише з 3 січня 2027.

Які інструменти впливу отримають демократи:

Бюджетний контроль. Вони зможуть блокувати фінансування окремих ініціатив Трампа, вимагати змін до бюджетних програм і впливати на витрати Пентагону.

Розслідування. Демократи отримають контроль над комітетами, які можуть проводити слухання, викликати посадовців і вимагати документи адміністрації.

Кадровий вплив. Сенат зможе блокувати або затягувати затвердження кандидатур на федеральні посади, зокрема суддів.

Законодавчий тиск. Демократи зможуть ухвалювати власні законопроєкти, а Трамп буде вимушений йти на компроміс або накладати вето.

"Водночас є обмеження: у Сенаті для більшості звичайних законопроєктів фактично потрібно 60 голосів, щоб подолати процедурне блокування. Тому навіть контроль над обома палатами не гарантує демократам можливості реалізувати всю свою програму", — каже ШІ.

Резюмуючи, штучний інтелект каже, що Трамп не втратить президентських повноважень, але його можливості одноосібно керувати країною суттєво скоротяться. Демократичний конгрес не зможе скасовувати усі президентські рішення, але він здатен обмежити фінансування, блокувати законодавчі ініціативи та створити серйозні проблеми для Білого дому.

"Найімовірніше, останні два роки президентства Трампа стануть періодом жорсткого протистояння між Білим домом і Конгресом. І головне: Трамп зможе продовжувати керувати, але йому дедалі частіше доведеться рахуватися з Конгресом — особливо у питаннях бюджету, військової допомоги та фінансування американської присутності в Європі", — пояснює ШІ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перемога демократів на виборах в США означає для України.