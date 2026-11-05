Не лише часник: що можна посіяти під зиму для раннього врожаю

Що і коли сіяти на городі

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З настанням листопада городній сезон не обов'язково завершувати. Деякі овочеві культури можна висівати та висаджувати у відкритий ґрунт перед зимою. Вони здатні пережити морози, а з потеплінням почнуть проростати й розвиватися раніше за весняні посадки.

Про п'ять овочів, які підходять для осінніх робіт на городі, розповіло польське видання Deccoria. Такий спосіб дозволяє отримати врожай на кілька тижнів раніше, проте строки робіт залежать від температури та особливостей рослин.

Морква та кріп: насіння не має зійти до морозів

Моркву не варто сіяти надто рано: її насіння здатне проростати вже за температури близько +3 °C. Щоб сходи не з’явилися завчасно, посів іноді краще відкласти навіть до грудня. Для цієї культури важливіше дочекатися холоду, ніж завершити роботу в певний осінній місяць.

Для рівномірного посіву моркви радять змішувати насіння із сухим піском. Це допомагає розподілити дрібні насінини по борозні та зменшити потребу проріджувати сходи.

Підзимова морква має ще одну перевагу – вона практично не потерпає від морквяної мухи. Коренеплід встигає дозріти до того, як шкідник починає активно живитися.

Морква підзимового посіву зазвичай призначена для раннього споживання, а не для тривалого зберігання.

Кріп добре переносить зимівлю в ґрунті, якщо до морозів насіння не встигає прорости. Молоді осінні сходи здатен знищити навіть невеликий заморозок. Тому цю зелень радять висівати наприкінці жовтня або протягом листопада, коли вже достатньо холодно для стримування росту.

Петрушка та часник: волога для сходів і мульча для грядки

Петрушка також підходить для посіву перед зимою. Її насіння починає проростати за температури близько +2 °C, а під час появи сходів рослині потрібна волога.

Навесні цю потребу зазвичай забезпечує сніг, який тане наприкінці зими. Завдяки природному зволоженню додатковий полив на початковому етапі вирощування може не знадобитися.

Для часнику орієнтиром є температура ґрунту: оптимальний діапазон для посадки становить від +8 до +10 °C. Між окремими зубчиками залишають 10–15 сантиметрів. Після посадки їх присипають землею, а грядку мульчують.

Навесні укриття знімають і надалі регулярно прополюють рослини. Урожай часнику зазвичай збирають у липні. Ознакою готовності стає листя, яке починає підсихати.

Озима цибуля із сіянки: укорінення до зимових холодів

Для цибулі із сіянки важливо, щоб до морозів вона встигла сформувати коріння та два-три листочки зеленого пера. Саме на такому етапі розвитку рослина здатна пережити зимові холоди, тому з її висаджуванням радять упоратися до кінця жовтня.

У регіонах із суворішими зимами грядки можна додатково накрити тонким шаром мульчі. Урожай озимої цибулі зазвичай збирають уже у травні або червні.

Як повідомляв "Телеграф", для зберігання моркви потрібні 0–3 °C і вологість 98%.