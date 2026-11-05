Не только чеснок: что можно посеять под зиму для раннего урожая

Что и когда сеять на огороде

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С наступлением ноября огородный сезон не обязательно завершать. Некоторые овощные культуры можно высевать и высаживать в открытый грунт перед зимой. Они способны пережить морозы, а с потеплением начнут прорастать и развиваться раньше весенних посадок.

О пяти овощах, которые подходят для осенних работ в огороде, рассказало польское издание Deccoria. Такой способ позволяет получить урожай на несколько недель раньше, однако сроки работ зависят от температуры и особенностей растений.

Морковь и укроп: семена не должны взойти до морозов

Морковь не стоит сеять слишком рано: ее семена способны прорастать уже при температуре около +3 °C. Чтобы всходы не появились раньше времени, посев иногда лучше отложить даже до декабря. Для этой культуры важнее дождаться холодов, чем завершить работу в определенный осенний месяц.

Для равномерного посева моркови рекомендуют смешивать семена с сухим песком. Это помогает распределить мелкие семена по борозде и уменьшить необходимость прореживать всходы.

У подзимней моркови есть еще одно преимущество – она практически не страдает от морковной мухи. Корнеплод успевает созреть до того, как вредитель начинает активно питаться.

Морковь подзимнего посева обычно предназначена для раннего употребления, а не для длительного хранения.

Укроп хорошо переносит зимовку в почве, если до морозов семена не успевают прорасти. Молодые осенние всходы может уничтожить даже небольшой заморозок. Поэтому эту зелень рекомендуют высевать в конце октября или в течение ноября, когда уже достаточно холодно, чтобы сдерживать рост.

Петрушка и чеснок: влага для всходов и мульча для грядки

Петрушка также подходит для посева перед зимой. Ее семена начинают прорастать при температуре около +2 °C, а во время появления всходов растению нужна влага.

Весной эту потребность обычно удовлетворяет снег, который тает в конце зимы. Благодаря естественному увлажнению дополнительный полив на начальном этапе выращивания может не понадобиться.

Для чеснока ориентиром служит температура почвы: оптимальный диапазон для посадки составляет от +8 до +10 °C. Между отдельными зубчиками оставляют 10–15 сантиметров. После посадки их присыпают землей, а грядку мульчируют.

Весной укрытие снимают и далее регулярно пропалывают растения. Урожай чеснока обычно собирают в июле. Признаком готовности становятся листья, которые начинают подсыхать.

Озимый лук из севка: укоренение до зимних холодов

Для лука из севка важно, чтобы до морозов он успел сформировать корни и два-три листочка зеленого пера. Именно на такой стадии развития растение способно пережить зимние холода, поэтому его советуют высадить до конца октября.

В регионах с более суровыми зимами грядки можно дополнительно накрыть тонким слоем мульчи. Урожай озимого лука обычно собирают уже в мае или июне.

Как сообщал "Телеграф", для хранения моркови нужны 0–3 °C и влажность 98%.