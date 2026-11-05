У пенсії по інвалідності можуть відмовити у кількох випадках: що робити

Призначення виплат регулюється законодавством України

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Українці з інвалідністю мають право на державну пенсію, однак для отримання виплат необхідно виконати встановлені законодавством вимоги. Проте, є випадки, коли заявнику можуть відмовити у призначенні пенсії.

Під час оформлення виплат найважливіше надати всі документи, які підтверджують право на пенсійне забезпечення та мати необхідний страховий стаж. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

За яких умов можуть відмовити у призначенні пенсії по інвалідності

ПФУ має дві підстави, щоб відмовити громадянину у призначенні виплат. Це може статись:

якщо людина не має законного права на пенсію по інвалідності;

якщо заявник не надав повний пакет необхідних документів.

Водночас, якщо причиною відмови стала відсутність документів або помилки під час оформлення, таку неприємну ситуацію можна виправити. Громадянин має право повторно звернутись до Фонду з заявою про призначення пенсії після того, як виправить помилки.

Які документи потрібні для оформлення пенсії

Для оформлення пенсії по інвалідності, необхідно підготувати пакет документів. Він може відрізнятись, залежно від обставин, які відбулись в житті заявника. В цілому потрібно надати:

Заяву про призначення пенсії.

Паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України.

Документи, що підтверджують місце проживання.

Відомості про страховий стаж.

Документи, які підтверджують встановлення інвалідності.

Для військовослужбовців — відповідні документи військово-лікарської комісії.

Довідку про заробітну плату за 60 календарних місяців до 30 червня 2000 року — за необхідності.

Інформацію про грошове забезпечення та сплату страхових внесків.

Документи, що підтверджують особливий статус, якщо такий є.

В окремих випадках також можуть знадобитися документи про відсутність пенсійних виплат за місцем реєстрації в Російській Федерації та декларація про відсутність громадянства держави-агресора.

Перед поданням заяви варто також уточнити актуальний перелік документів у Пенсійному фонді України. Адже він залежить від категорії заявника та обставин призначення пенсії.

Який страховий стаж необхідний для пенсії по інвалідності

Наявність достатнього страхового стажу є однією з найважливіших умов призначення пенсії. Його тривалість залежить від віку людини на момент встановлення інвалідності.

Відповідно до встановлених вимог, страховий стаж може становити від одного до 15 років. Водночас до страхового стажу для визначення права на пенсію по інвалідності зараховується також період з дня встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку.

Що впливає на розмір пенсії по інвалідності

Сума пенсійної виплати по інвалідності залежить насамперед від встановленої групи інвалідності та розміру пенсії за віком, яка обчислюється окремо для кожної конкретної людини. Розмір виплат становить:

I група інвалідності — 100% пенсії за віком;

II група інвалідності — 90% пенсії за віком;

III група інвалідності — 50% пенсії за віком.

На остаточну суму також впливають страховий стаж, зарплата та причина встановлення інвалідності. Для окремих категорій громадян можуть діяти спеціальні умови пенсійного забезпечення.

Коли ПФУ починає виплачувати пенсію

Дата звернення до Пенсійного фонду має важливе значення для початку виплат. Якщо людина подає заяву про призначення пенсії протягом трьох місяців після встановлення інвалідності, виплати призначаються з дня встановлення інвалідності. Якщо цей термін сплив, пенсія призначається з дня звернення з заявою до ПФУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мінімальна пенсія в Україні може зрости майже втричі.