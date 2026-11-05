Тонкий знак чи… Чому українську та російську делегації посадили поруч в Білому домі

Вся увага та камери були спрямовані на Меланію Трамп, але є нюанс

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Українську та російську делегації не випадково посадили по один бік на зустрічі з Меланією Трамп у Білому домі. Цей крок може бути важливим сигналом щодо відносин між Україною та Росією.

Саме таке припущення зробив штучний інтелект, аналізуючи ситуацію у Вашингтоні. Зауважимо, що українську сторону на зустрічі представили уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, від РФ участь брали спеціальний представник Володимира Путіна Кирило Дмітрієв та уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

Штучний інтелект каже, що розташування учасників з одного боку столу має конкретне значення. Тут справа не тільки у дипломатії та протоколах Білого дому, зокрема:

Модель "Модератор та сторона конфлікту". Тобто дві сторони конфлікту сідають по один бік столу, а з іншого боку модератор зустрічі — США. Дипломатично це підкреслює, що Білий дім позиціонує себе як арбітр або приймаючу сторону, яка слухає чи координує обидві сторони одночасно, а не є частиною однієї з них.

Тобто дві сторони конфлікту сідають по один бік столу, а з іншого боку модератор зустрічі — США. Дипломатично це підкреслює, що Білий дім позиціонує себе як арбітр або приймаючу сторону, яка слухає чи координує обидві сторони одночасно, а не є частиною однієї з них. Відсутність статусу "рівних протиборчих сторін". Зазвичай на переговорах делегації сідають один напроти одного, що символізує протистояння. Але відмова від такого розміщення візуально знімає конфронтаційний підтекст і перетворює зустріч із "переговорів ворогів" на "робочий брифінг / підбиття підсумків".

Демонстрація досягнутого консенсусу. За дипломатичним етикетом Білого дому, коли делегації посадових осіб зводять по один бік столу, це візуальний сигнал: "З питання, що обговорюється, сторони вже досягли згоди чи спільної позиції і діють як учасники одного процесу". У контексті зустріч 5 листопада йдеться про домовленості щодо евакуації та локального моніторингу.

За дипломатичним етикетом Білого дому, коли делегації посадових осіб зводять по один бік столу, це візуальний сигнал: "З питання, що обговорюється, сторони вже досягли згоди чи спільної позиції і діють як учасники одного процесу". У контексті зустріч 5 листопада йдеться про домовленості щодо евакуації та локального моніторингу. Американський центр уваги. Тобто США на цій зустрічі зайняли в абсолютну домінуючу позицію — вся увага та камери були спрямовані на центр (Меланію Трамп чи представників США), а делегації сприймаються як запрошені учасники одного проєкту.

Арахамія та Дмітрієв на зустрічі в Білому домі

Виходить, що таке розсадження української та російської делегацій — це не випадковість. Цей крок може означати переведення зустрічі з формату "гострої суперечки ворогів" у формат "спільного звітування перед медіатором".

Раніше "Телеграф" розповідав, що як Меланія Трамп осоромила російську омбудсменку.