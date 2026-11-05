Чому Зеленський хоче зустрічі з Путіним: Кулеба назвав 2 причини

Також дипломат пояснив, що для Путіна є червоною лінією

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Заяви про готовність до зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним є частиною дипломатичної боротьби. Її суть — перекласти на іншу сторону відповідальність за те, що переговори не відбуваються.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своєму YouTube-каналі. Він пояснив, чому Зеленський наполягає на особистій розмові з Путіним і чи варто розцінювати вимоги Кремля лише як переговорну тактику.

Що стоїть за заявами про зустріч

За словами Кулеби, Зеленський демонструє готовність до переговорів, оскільки Україні потрібно зберігати конструктивну позицію. Заява про бажання особисто говорити з Путіним показує, що український президент відкритий до діалогу.

Водночас глава РФ, на думку ексміністра, не хоче зустрічатися із Зеленським, але також намагається уникнути відповідальності за відсутність зустрічі. Тому й пропонує українському президенту приїхати до Москви.

"І суть цієї дипломатичної гри в тому, щоб відповідальність лежала не на тобі, а на іншому", — пояснив Кулеба.

Він вважає, що подібний обмін заявами може повторюватися нескінченно, адже це частина правил дипломатичної боротьби.

Чому Зеленський прагне особистої розмови

Кулеба пов’язує бажання українського президента зустрітися з Путіним також із його підходом до розв’язання складних питань. За оцінкою ексміністра, Зеленський належить до лідерів, які вважають, що найскладніші проблеми вирішують особистості, а не системи.

Крім того, президент України переконаний, що в Росії є лише одна людина, з якою можна про щось домовлятися, — Путін. Саме поєднання цих двох переконань, пояснив Кулеба, і спонукає Зеленського прагнути прямої розмови.

Чи може Путін відступити від своїх вимог

Дипломат зауважив, що в переговорах існує тактика висування максимальних, свідомо завищених умов. Згодом сторони можуть від них відійти, щоб досягти домовленості. Тому озвучені вимоги не завжди є справжніми червоними лініями.

Оцінювати наміри учасника переговорів, за словами Кулеби, потрібно з огляду на його логіку та мотиви, а не лише на публічні заяви.

Однак у випадку російського диктатора колишній очільник МЗС не очікує такого відступу, зокрема від вимог щодо території Донбасу.

"Стосовно Путіна конкретно я вважаю, що він не відступиться. Для нього це червона лінія. Для нього взагалі Україна — червона лінія", — заявив Кулеба.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією пройдуть в Абу-Дабі 10-11 листопада. Главою делегації РФ залишиться Володимир Мединський. "Телеграф" розбирався, чому через нього вони не мають сенсу.