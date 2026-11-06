Ірина Білик мала зовсім іншу зачіску 30 років тому: архівне фото

Блогер назвав україномовні альбоми співачки до початку 2000-х класикою української попсцени

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Шанувальник Ірини Білик, якій цього року виповнилося 56, опублікував архівне фото зі співачкою після її концерту в палаці "Україна" у 1997 році. Тоді артистка подарувала йому касету з альбомом і підписом.

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Світлину в Threads опублікував Денис Мухарський і поділився спогадами про знайомство зі співачкою. "Телеграф" розповідає, чим його потішила артистка у 1997 році та що читачі згадали про її творчість у коментарях.

"Батько попередив, що після концерту буде можливість зустрітись з Іриною Білик. Пам’ятаю, що дуже нервував. А вона ще взяла й альбом на касеті з підписом подарувала", – написав Денис Мухарський.

На фото співачка сидить на дивані поруч із хлопцем. У Білик світле каре, коричневий берет і жакет з анімалістичним візерунком. Її юний шанувальник одягнений у блакитну сорочку поверх водолазки.

Денис Мухарський зберіг спогад про зустріч зі співачкою після концерту

Мухарський зізнався, що й досі слухає ранні записи артистки, і порадив іншим зробити те саме: "І досі вважаю, що її творчість до початку 00-х років і всі ті україномовні альбоми – це класика української попсцени".

У коментарях читачі поділилися власними історіями. Користувачка @julia_borzik розповіла, що познайомилася з піснями співачки завдяки радіоефіру, коли була підлітком. Також вона згадала композицію, яку сама виконувала.

"Я з 16 років ще по державному радіо її слухала, і вже відтоді вона стала моєю найулюбленішою співачкою! Усі пісні знаю від літери до літери! А моя коронна пісня, яку я завжди на заходах чи в караоке співала, – "Одинокая"", – написала @julia_borzik.

Читачка пригадала, як почала слухати Білик у 16 років

Інший читач, @camel.35798092, відзначив репертуар того часу: "Білик – прекрасна. Її пісні 90-х–2000-х – це скарб".

У коментарях окремо відзначили пісні Білик 90-х–2000-х

Як повідомляв "Телеграф", раніше Ірина Білик показала архівні дитячі світлини та поділилася роздумами про шлях до успіху й мрії.