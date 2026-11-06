Від 850$ та зручна посадка: яка автівка може привернути увагу літніх водіїв

Практичне авто, яке може зацікавити пенсіонерів

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Під час вибору автомобіля для пенсіонерів важливо звертати увагу не лише на ціну та витрату пального. Не менш значущими є зручна посадка, хороша оглядовість, комфортний салон і простота керування.

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Однією з моделей, яка може зацікавити старших водіїв, є Citroën Berlingo. Німецьке видання mobile.de звернуло увагу на переваги цього автомобіля для пенсіонерів, зокрема високу посадку, просторий салон і широкі зсувні двері.

Одна з головних переваг Berlingo — зручна посадка. Водіям і пасажирам не потрібно низько опускатися в крісло або сильно нахилятися, щоб сісти в автомобіль. Це особливо важливо для людей, яким складно користуватися низькими легковиками.

Ще одна особливість моделі — широкі зсувні двері. Вони дають змогу зручно виходити з машини навіть на тісних парковках, де для звичайних дверей може бракувати місця. Висока посадка та великі вікна також забезпечують хорошу оглядовість під час руху.

Berlingo приваблює і простором. У салоні достатньо місця для пасажирів, а місткий багажник дозволяє перевозити покупки, валізи та інші речі. Тому автомобіль підійде як для щоденних поїздок, так і для подорожей.

Місткий багажник Citroën Berlingo стане у пригоді для покупок і подорожей Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Водночас модель не можна назвати маленькою. Через свої габарити вона може бути менш зручною для паркування у вузьких місцях. А тим, хто планує купувати вживаний автомобіль, варто уважно перевірити його технічний стан.

Скільки коштує Citroën Berlingo в Україні

Новий пасажирський Citroën Berlingo коштує від 1 015 900 грн, вантажний — від 1 052 700 грн. Ціна залежить від року випуску та комплектації: версія PLUS з автоматичною коробкою передач обійдеться щонайменше у 1 252 200 грн.

На вторинному ринку вибір дешевший: старіші моделі коштують від 850 доларів, за даними "reono", автомобілі 2011–2015 років — від 5 500 доларів, а випущені після 2020 року — приблизно від 12 тисяч доларів.

Старіші Citroën Berlingo на вторинному ринку коштують від 850 доларів

Ціни на новий і вживаний Citroën Berlingo суттєво різняться Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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