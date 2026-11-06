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Від 850$ та зручна посадка: яка автівка може привернути увагу літніх водіїв

Автор
Марина Бондаренко
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Широкі зсувні двері Berlingo полегшують вихід із салону на тісній парковці
Широкі зсувні двері Berlingo полегшують вихід із салону на тісній парковці. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Практичне авто, яке може зацікавити пенсіонерів

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Під час вибору автомобіля для пенсіонерів важливо звертати увагу не лише на ціну та витрату пального. Не менш значущими є зручна посадка, хороша оглядовість, комфортний салон і простота керування.

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Однією з моделей, яка може зацікавити старших водіїв, є Citroën Berlingo. Німецьке видання mobile.de звернуло увагу на переваги цього автомобіля для пенсіонерів, зокрема високу посадку, просторий салон і широкі зсувні двері.

Одна з головних переваг Berlingo — зручна посадка. Водіям і пасажирам не потрібно низько опускатися в крісло або сильно нахилятися, щоб сісти в автомобіль. Це особливо важливо для людей, яким складно користуватися низькими легковиками.

Ще одна особливість моделі — широкі зсувні двері. Вони дають змогу зручно виходити з машини навіть на тісних парковках, де для звичайних дверей може бракувати місця. Висока посадка та великі вікна також забезпечують хорошу оглядовість під час руху.

Berlingo приваблює і простором. У салоні достатньо місця для пасажирів, а місткий багажник дозволяє перевозити покупки, валізи та інші речі. Тому автомобіль підійде як для щоденних поїздок, так і для подорожей.

Інфографіка з білим Citroën Berlingo, чоловіком за кермом, салоном із сидіннями та багажником із валізами
Місткий багажник Citroën Berlingo стане у пригоді для покупок і подорожей Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Водночас модель не можна назвати маленькою. Через свої габарити вона може бути менш зручною для паркування у вузьких місцях. А тим, хто планує купувати вживаний автомобіль, варто уважно перевірити його технічний стан.

Скільки коштує Citroën Berlingo в Україні

Новий пасажирський Citroën Berlingo коштує від 1 015 900 грн, вантажний — від 1 052 700 грн. Ціна залежить від року випуску та комплектації: версія PLUS з автоматичною коробкою передач обійдеться щонайменше у 1 252 200 грн.

На вторинному ринку вибір дешевший: старіші моделі коштують від 850 доларів, за даними "reono", автомобілі 2011–2015 років — від 5 500 доларів, а випущені після 2020 року — приблизно від 12 тисяч доларів.

Сторінка reono з оголошеннями про Citroën Berlingo 1999 і 2002 років, фото задньої частини авто та двигуна
Старіші Citroën Berlingo на вторинному ринку коштують від 850 доларів
Синій пасажирський і білий вантажний Citroën Berlingo перед інфографікою з цінами
Ціни на новий і вживаний Citroën Berlingo суттєво різняться Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Раніше "Телеграф" також розповідав про компактний автомобіль, який підійде літнім водіям завдяки легкому паркуванню та маневреності.

Теги:
#Пенсіонери #Авто #Вибір