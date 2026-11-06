Сніг уже засипає Карпати, а невдовзі дійде до інших регіонів: коли чекати зиму

Нічна температура опускатиметься до 5° морозу

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Вже не паморозь на високогір'ї, а справжній снігопад. Перший сніг випав у Тухлі на Стрийщині, поблизу Славська, а також сніжить у Татарові та Буковелі. У ніч проти 7 листопада невеликий сніг і мокрий сніг прогнозують у більшості областей України, крім західних.

Укргідрометцентр стверджує: у ніч проти 7 листопада невеликий сніг та мокрий сніг пройдуть в Україні, крім західних областей. Удень такі опади прогнозують у центральних, південних і східних регіонах. На окремих ділянках доріг утворюватиметься ожеледиця.

"Температура вночі від 2° тепла до 5° морозу, вдень 0–7° тепла", – повідомив Укргідрометцентр у прогнозі на 7–9 листопада. На Сумщині, за свідченнями очевидців, сніг із дощем пролітає ще з 5 листопада.

У високогір’ї Карпат зимова погода встановилася раніше

До нинішнього снігопаду зимові умови вже охопили вищі ділянки Карпат.

Сніг в Татарові та Буковелі

Сніг укрив Піп Іван Чорногірський та Драгобрат. На висоті понад 1300 метрів він лежав на дахах, гілках ялин і гірських схилах, тоді як нижче на відкритих ділянках ще проглядала трава. 3 листопада рятувальники закликали туристів відкласти походи у високогір’я: мороз, вітер та обмежена видимість ускладнювали рух і орієнтування на місцевості.

Цього року сніг у Карпатах фіксували вже 22 вересня та 16–17 жовтня. А 26 жовтня на Драгобраті утворився сніговий покрив завтовшки приблизно 3–5 см.

Як повідомляв "Телеграф", синоптики прогнозували, що похолодання до мінусових температур мало розпочатися вже з 7 листопада. Сильні морози, якщо й будуть, триватимуть недовго. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує потепління на 15–16 листопада.