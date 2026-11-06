Сніг уже засипає Карпати, а невдовзі дійде до інших регіонів: коли чекати зиму
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Нічна температура опускатиметься до 5° морозу
Вже не паморозь на високогір'ї, а справжній снігопад. Перший сніг випав у Тухлі на Стрийщині, поблизу Славська, а також сніжить у Татарові та Буковелі. У ніч проти 7 листопада невеликий сніг і мокрий сніг прогнозують у більшості областей України, крім західних.
Укргідрометцентр стверджує: у ніч проти 7 листопада невеликий сніг та мокрий сніг пройдуть в Україні, крім західних областей. Удень такі опади прогнозують у центральних, південних і східних регіонах. На окремих ділянках доріг утворюватиметься ожеледиця.
"Температура вночі від 2° тепла до 5° морозу, вдень 0–7° тепла", – повідомив Укргідрометцентр у прогнозі на 7–9 листопада. На Сумщині, за свідченнями очевидців, сніг із дощем пролітає ще з 5 листопада.
У високогір’ї Карпат зимова погода встановилася раніше
До нинішнього снігопаду зимові умови вже охопили вищі ділянки Карпат.
Сніг укрив Піп Іван Чорногірський та Драгобрат. На висоті понад 1300 метрів він лежав на дахах, гілках ялин і гірських схилах, тоді як нижче на відкритих ділянках ще проглядала трава. 3 листопада рятувальники закликали туристів відкласти походи у високогір’я: мороз, вітер та обмежена видимість ускладнювали рух і орієнтування на місцевості.
Цього року сніг у Карпатах фіксували вже 22 вересня та 16–17 жовтня. А 26 жовтня на Драгобраті утворився сніговий покрив завтовшки приблизно 3–5 см.
Як повідомляв "Телеграф", синоптики прогнозували, що похолодання до мінусових температур мало розпочатися вже з 7 листопада. Сильні морози, якщо й будуть, триватимуть недовго. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує потепління на 15–16 листопада.