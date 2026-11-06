Ви точно чекали на цю знижку в "АТБ": економія на пачці пельменів сягає майже 100 грн
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Економія на упаковці з індичкою становить 97 грн, а з телятиною – 72 грн
З 4 по 10 листопада в "АТБ" діють знижки на пельмені "Три Ведмеді" Мішутка. За акційними цінами можна придбати два варіанти – з м’ясом індички та з телятиною.
Про акційні пропозиції в "АТБ" пише "Телеграф".
Більше читайте в матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити"
Обидві позиції входять до розділу м’яса та напівфабрикатів зі зниженими цінами.
Пельмені "Три Ведмеді" Мішутка з м’ясом індички, 0,65 кг, коштують 142,90 грн замість 239,90 грн.
Варіант з телятиною в упаковці 450 г продають за 107,90 грн замість 179,90 грн.
Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", популярну сметану з "АТБ" визнали фальсифікатом: що показала перевірка.