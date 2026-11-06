Частина українців матиме більше вихідних на Різдво та Новий рік: кому змінять графік

Святковий відпочинок доведеться відпрацювати в суботи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У Тернополі частина працівників відпочиватиме 25 грудня 2026 року та 1 січня 2027 року. Виконавчий комітет міської ради вирішив перенести робочі дні на період різдвяних і новорічних свят.

Виконком рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій Тернополя організувати роботу так:

за п’ятницю , 25 грудня 2026 року, робочий день перенести на суботу, 19 грудня 2026 року .

, робочий день перенести . п’ятницю, 1 січня 2027 року, відпрацювати у суботу, 16 січня 2027 року.

Чому в Україні немає автоматичного перенесення вихідних

Під час воєнного стану, який триватиме щонайменше до 29 січня 2027 року, державні й релігійні свята не дають автоматичного права на додатковий вихідний. Якщо святкова дата припадає на будень, цей день залишається звичайним робочим. Якщо свято припадає на суботу чи неділю, вихідний на наступний робочий день не переносять.

Такий порядок запровадив Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", який набув чинності 24 березня 2022 року. Стаття 6 цього закону на час воєнного стану призупинила дію норм КЗпП про святкові й неробочі дні, зокрема статті 73, яка визначає такі дати.

Вихідними залишаються дні, передбачені графіком роботи. За п’ятиденного робочого тижня це зазвичай субота й неділя. Приватні компанії можуть на власний розсуд давати працівникам додаткові вихідні: загальнодержавної вимоги звільняти їх від роботи на свята немає.

Коли вихідні востаннє переносили на державному рівні

Востаннє автоматично переносили вихідний через збіг свята з неробочим днем у січні 2022 року. Тоді 1 січня припало на суботу, тому понеділок, 3 січня 2022 року, став додатковим вихідним.

На початку березня того ж року уряд не скасовував запланованого вихідного на понеділок, 7 березня, його планували відпрацювати в суботу, 12 березня. Проте підприємства мали самі вирішувати — чи робити вихідний, частина мала проблеми з роботою через бойові дії й російську агресію.

Після набуття чинності новими правилами офіційно першими святами без додаткового перенесеного вихідного стали Великдень 24 квітня та День праці 1 травня 2022 року.

Наприкінці 2023 року Верховна Рада дозволила роботодавцям самостійно вирішувати, як переносити робочі та вихідні дні. Такі зміни оформлюють колективним договором або окремим внутрішнім наказом.

Як повідомляв "Телеграф", Різдво Христове у 2026 році за новим церковним календарем припадає на п’ятницю, 25 грудня. У цей день святкують Різдво не всі конфесії — деякі церкви подію відзначають 7 січня. ПЦУ почала користуватися новоюліанським календарем 1 вересня 2023 року. Відтоді Різдво за новим стилем відзначають 25 грудня замість 7 січня за старим, юліанським календарем.