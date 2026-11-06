Не все так томатно: які недоліки знайшли в популярній пасті від "АТБ"

Зразок відповідав українському мінімуму за вмістом сухих речовин, але не досягнув вимоги міжнародного стандарту

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У томатній пасті "День у День", марці АТБ, під час лабораторного тестування виявили крохмаль, який дослідники визнали ознакою фальсифікації. Зауваження також стосувалися смаку та інформації про зберігання на етикетці.

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Результати перевірки оприлюднив Центр експертиз "ТЕСТ". Загалом дослідники порівняли шість марок томатної пасти, перевіривши маркування, паковання, смакові властивості та лабораторні показники.

У перевірці порівняли шість марок томатної пасти за смаком і лабораторними показниками Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому виявлений крохмаль став претензією до складу

За поясненням центру, ДСТУ забороняє додавати крохмаль у томатну пасту. Його використовують для поліпшення консистенції продукту, проте самі помідори також містять невелику природну кількість цієї речовини. У концентраті чутливе лабораторне обладнання здатне зафіксувати такі сліди.

Під час цього дослідження крохмаль знайшли в усіх шести зразках. Щоб відрізнити природний вміст від додавання, організатори звернулися до експертів і визначили поріг, нижче якого показник не враховували як порушення.

"Було вирішено не враховувати значення до 1% як доданий крохмаль", – пояснили в Центрі експертиз "ТЕСТ".

"День у День" потрапила до групи зразків, у яких дослідники визнали крохмаль доданим. Такий самий висновок вони зробили щодо паст "Одеські традиції", "Ашан" та "Домашні продукти": наявність цієї добавки центр назвав ознакою фальсифікації.

Дослідники не зараховували до порушень вміст крохмалю до 1% Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Яку межу за концентрацією пройшла паста

Окремо лабораторія перевірила вміст сухих речовин – основний показник якості томатної пасти. Для найпоширенішого продукту з позначкою 25% український стандарт передбачає діапазон від 23 до 27%. Усі перевірені зразки подолали нижню межу, але "День у День" та "Ашан", за оцінкою центру, опинилися близько до неї.

Міжнародний стандарт Codex Alimentarius встановлює інший мінімум: щонайменше 24% натуральних розчинних сухих речовин. За цим критерієм обидва зразки не відповідали визначенню томатної пасти. Йдеться про різницю між вимогами двох стандартів до концентрації продукту.

Які зауваження були до смаку та етикетки

Під час дегустації пасті "День у День" знизили оцінку за більш овочевий смак. Експерти оцінювали також однорідність, густоту, колір і запах: якісна томатна паста має бути без грубих частинок, із властивим їй смаком, без гіркоти та пригару.

На маркуванні цього зразка дослідники не знайшли вказівки про захист від сонячних променів. Центр наголосив на важливості такого застереження, оскільки під їхнім впливом томатна паста псується. Водночас до зручності та безпечності паковання жодного із шести продуктів претензій не було.

Під час лабораторної перевірки в жодному зразку, зокрема й у "День у День", не виявили забороненого синтетичного барвника Е129.

У жодному зі зразків не знайшли забороненого синтетичного барвника Е129 Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Раніше "Телеграф" також повідомляв про результати перевірки популярної сметани з "АТБ", під час якої продукт визнали фальсифікатом.