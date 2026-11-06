У Ирины Билык 30 лет назад была совсем другая прическа: архивное фото

Блогер назвал украиноязычные альбомы певицы, выпущенные до начала 2000-х, классикой украинской поп-сцены

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Поклонник Ирины Билык, которой в этом году исполнилось 56, опубликовал архивное фото с певицей после ее концерта во дворце "Украина" в 1997 году. Тогда артистка подарила ему кассету с альбомом и автографом.

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Фотографию в Threads опубликовал Денис Мухарский и поделился воспоминаниями о знакомстве с певицей. "Телеграф" рассказывает, чем его порадовала артистка в 1997 году и что читатели вспомнили о ее творчестве в комментариях.

"Отец предупредил, что после концерта будет возможность встретиться с Ириной Билык. Помню, что очень нервничал. А она еще взяла и подарила альбом на кассете с автографом", – написал Денис Мухарский.

На фото певица сидит на диване рядом с мальчиком. У Билык светлое каре, коричневый берет и жакет с анималистичным узором. Ее юный поклонник одет в голубую рубашку поверх водолазки.

Денис Мухарский сохранил воспоминание о встрече с певицей после концерта

Мухарский признался, что до сих пор слушает ранние записи артистки, и посоветовал другим сделать то же самое: "И до сих пор считаю, что ее творчество до начала 00-х годов и все те украиноязычные альбомы – это классика украинской поп-сцены".

В комментариях читатели поделились собственными историями. Пользовательница @julia_borzik рассказала, что познакомилась с песнями певицы благодаря радиопередаче, когда была подростком. Также она вспомнила композицию, которую исполняла сама.

"Я с 16 лет слушала ее еще по государственному радио, и уже с тех пор она стала моей самой любимой певицей! Все песни знаю от буквы до буквы! А моя коронная песня, которую я всегда пела на мероприятиях или в караоке, – "Одинокая"", – написала @julia_borzik.

Читательница вспомнила, как начала слушать Билык в 16 лет

Другой читатель, @camel.35798092, отметил репертуар того времени: "Билык – прекрасна. Ее песни 90-х–2000-х – это сокровище".

В комментариях отдельно отметили песни Билык 90-х–2000-х

Как сообщал "Телеграф", ранее Ирина Билык показала архивные детские снимки и поделилась размышлениями о пути к успеху и мечте.