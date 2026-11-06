Молодежь возвращается к популярному "гаджету" из прошлого. Что в нем особенного (фото)

Для советских детей это была настоящая магия

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Изображения, которые когда-то смотрели на стене с помощью советского диапроектора, снова заинтересовали молодое поколение. Современные устройства тоже показывают слайды: увеличенные рисунки появляются на стене или потолке, а в истории разворачивается кадр за кадром.

О возвращении забытого формата рассказывает "Телеграф". В современных моделях вместо пленки используются диски со слайдами. Часто устройство совмещает функции проектора и ночника.

Как сказка с пленки попадала на стену

Классический диапроектор увеличивает изображение с прозрачного носителя и отображает его на экране или стене. Он работает с отдельными слайдами или диапозитивами, а также с диафильмами – пленками, на которых кадры размещены последовательно. Простые детские модели для просмотра таких историй в обиходе называли фильмоскопами.

Диапроектор с диафильмами. Фото: historic-gallery.com

В устройство вставляли 35 мм пленку, в комнате выключали свет и начинали просмотр. Картинки не двигались: чтобы продолжить историю, нужно было вручную перейти к следующему кадру. На рисунках часто печатали текст, который взрослые читали детям вслух. Одну сказку могли просматривать много раз.

Советский диапроектор "Этюд". Фото: OLX

В СССР изготовляли диапроекторы "Этюд", "Свет", "Свитязь", "Альфа 35-50", "Экран", "Спутник", "Протон" и другие. Модели отличались конструкцией и возможностями: одни предназначались для домашних кинопоказов в картинках, другие – для обучения.

Что изменилось в современных проекторах

Современные устройства технически отличаются от старых фильмоскопов, но принцип просмотра остался схожим. Диск со слайдами вставляют в корпус, проектор направляют на стену или потолок, а изображение сменяют колесиком. В темной комнате отдельные картинки снова складываются в историю.

Производители называют такие устройства минипроекторами, проекторами-фонариками или ночниками-проекторами. Некоторые модели вместо сказочных иллюстраций показывают звездное небо. Часть устройств имеет аудиопроигрыватель и таймер автоматического отключения, чтобы проектор не работал всю ночь.

Почему молодежь интересуется "гаджетом" из прошлого

Ретро-тренды и эстетика аналогового прошлого стали для современной молодежи способом психологического заземления и ухода от цифрового перенасыщения. Просмотр диафильмов или слайдов дает ощущение чего-то нового и теплого, а также чувство остановленного мгновения, которого так не хватает в мире быстрых лент и социальных сетей.

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