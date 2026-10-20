Пошукайте у бабусиній коморі. Молодь масово "полює" на радянські кавомолки (фото)

Автентичний ритуал приготування та можливість змолоти зерна без електрики повертають інтерес до старих речей

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Ручні кавомолки часів СРСР знову стають популярними серед молоді та не тільки. По-перше, молоти каву вручну – медитативний процес, а по-друге – для цього не потрібна електрика, що актуально через перебої зі світлом.

"Телеграф" розповідає, чому зараз старі радянські ручні кавомолки, або сучасні аналогічні "гаджети" набирають популярності. Зерна можна змолоти власноруч, перетворивши готування кави на заспокійливий щоденний ритуал.

Радянські ручні кавомолки знову стають популярними серед молоді. Фото: prom.ua

Тут важлива участь людини: засипати зерна, крутити ручку, зібрати змелену каву. Замість натискання кнопки – кілька простих дій, темп яких задаєте ви самі. Кілька обернень ручки – і простір наповнює аромат свіжозмеленої кави. А звук зерен, що перемелює ручний механізм, заспокоює.

Молодь знаходить радянські ручні кавомолки у шухлядах бабусь, або купує на барахолках. Тепер це не старий мотлох, а річ з історією, яка може отримати друге життя.

Ручний помел перетворює приготування кави на заспокійливий ритуал. Фото: violity

Є й практична перевага: для такого помелу не потрібна електрика. Ручну кавомолку не треба підключати до розетки чи заряджати – механізм приводить у рух людина. Тому вона стане в пригоді зокрема під час відключень світла. Вони не завадять зробити собі та друзям чашечку свіжозмеленої кави.

Такий спосіб приготування потребує часу й фізичних зусиль. Для прихильників ручного помелу неквапливість – частина ритуалу: можна відволіктися від звичного поспіху й приділити увагу кожному етапу перед заварюванням кави.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "мотлох" дідуся раптово став популярним. Чому молодь у захваті від радянських годинників.