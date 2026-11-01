Ці "бабусині" шпалери знову в моді: які візерунки повертаються до сучасних інтер’єрів

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Ще нещодавно квіткові шпалери асоціювалися зі старомодними квартирами та ремонтом з минулого століття. Тепер вони знову стають помітною тенденцією у оформленні житла. У 2026 році дизайнери пропонують замінити нудні однотонні стіни великими бутонами, вінтажними рослинами та візерунками, схожими на старовинний розпис. Такі принти використовують у спальнях, вітальнях, кухнях і навіть у ванних кімнатах.

Про повернення квіткових мотивів в інтер’єр пише британське видання House & Garden. Автори пов’язують популярність таких малюнків з модою на вінтаж та прагненням зробити житло затишнішим та індивідуальнішим.

Які квіткові шпалери вибирають зараз

Квіткові принти залишаються потрібним рішенням в оформленні інтер’єрів. Згідно з дослідженням 1stDibs про дизайнерські тренди 2026 року, 22% опитаних дизайнерів вважають, що квіткові та ботанічні мотиви збережуть популярність.

Звичні дрібні трояндочки — далеко не єдиний варіант. У сучасних проектах зустрічаються різні види таких шпалер:

Великі квіти та листя. Півонії, троянди, магнолії та інші рослини займають значну частину малюнка. Такі шпалери стають основним акцентом кімнати.

Великий квітковий принт перетворює стіну на виразний акцент вітальні

Дрібні квіткові візерунки. Прінти з невеликими бутонами нагадують оформлення старовинних англійських будинків. Вони добре поєднуються з дерев’яними меблями та натуральним текстилем.

Квіткові шпалери та текстиль допомагають створити затишний інтер’єр із вінтажним настроєм.

Темні шпалери з яскравими квітами. Насичені зелені, бордові, сині та коричневі відтінки роблять інтер’єр більш виразним та драматичним.

Великі квіткові шпалери стають виразним акцентом сучасного інтер’єру

Ботанічні ілюстрації. Рослини, листя та квіти зображують так, ніби це старовинні малюнки з атласу чи художнього альбому.

Ботанічні принти з квітами повертаються в інтер’єрні тренди

Шпалери з ручного розпису ефект. Вони нагадують декоративні панно та допомагають створити враження індивідуального оформлення.

Квіткові шпалери з великими бутонами стають помітним трендом в оформленні житла.

Видання Apartment Therapy, вивчивши прогнози дизайнерів на 2026 рік, також відзначає інтерес до великих ботанічних принтів, вінтажних квіткових композицій та візерунків, схожих на гобелени.

Як використовувати квіткові шпалери у квартирі

Сучасний підхід не вимагає обклеювати однаковим малюнком усі стіни. Можна виділити одну поверхню, наприклад, стіну за ліжком або біля обіднього столу. Так інтер’єр стане більш виразним, а простір не буде перевантажено.

Дизайнери все частіше пропонують і сміливіші рішення. Як пише House Beautiful в огляді шпалерних трендів 2026 року, набирає популярності оформлення одним малюнком усіх стін і навіть стелі. Такий прийом поєднує простір: візерунок стає частиною загальної атмосфери кімнати.

Квіткові шпалери підійдуть і для кухні, передпокою або невеликої ванни. Для цих приміщень можна вибрати як насичені принти, так і спокійніші малюнки з невеликими рослинами.

Як використовувати квіткові шпалери у квартирі. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

З чим поєднувати старомодні візерунки

Щоб квіткові шпалери не створювали враження інтер’єру з минулого століття, поєднуйте їх із сучасними меблями та лаконічними деталями.

Великі квіти на стінах добре виглядають поруч із дерев’яними столами, кріслами простих форм та однотонним текстилем. Дрібні принти можна доповнити вінтажними світильниками, керамікою та натуральними матеріалами.

Не обов’язково обмежуватись одним малюнком. Квіткові шпалери поєднують із шторами, декоративними подушками або килимами – такий підхід теж стає частиною нового оформлення житла.

Квіткові шпалери перестають бути символом застарілого ремонту. Знайомі візерунки отримують нове прочитання та допомагають додати будинку індивідуальності, затишку та трохи ностальгії.

Як повідомляв "Телеграф", квіткові штори допомагають додати до інтер’єру ботанічний принт за допомогою текстилю, не обробляючи стіни в сучасних інтер’єрах. Штори займають значну частину стіни, тому надто яскравий візерунок може візуально перевантажити кімнату. Дизайнери радять поєднувати його з приглушеними квітами та стриманою палітрою.