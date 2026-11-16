У квартирі стане тепліше, а рахунки за опалення можуть зменшитися: який простий трюк допоможе взимку

Важливі не тільки щільність тканини, а й довжина та спосіб кріплення

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У холодну пору року багато господарів шукають прості способи зберегти тепло в оселі та зменшити витрати на опалення. Навіть звичайні штори можуть впливати на температуру в кімнаті, якщо правильно підібрати тканину та місце їхнього розташування.

Як пише The Independent, важкі щільні штори знову стають популярним рішенням для збереження тепла вдома. Водночас їхня ефективність залежить від кількох важливих деталей, зокрема підкладки, довжини тканини та розташування батарей опалення.

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Як штора стримує холодне повітря біля скла

Між вікном і вільно підвішеною шторою виникає своєрідний повітряний канал. Тепле повітря потрапляє туди згори, охолоджується біля скла й опускається до підлоги. Знизу воно повертається в кімнату, нагрівається, підіймається – і цикл повторюється. Що менше можливостей для такої циркуляції, то краще штора утримує ізолювальний шар повітря біля вікна.

Університетська служба Cornell Cooperative Extension пояснює: для вікна з одинарним склінням звичайно підвішені штори зменшують втрати тепла приблизно на 5–10%. Щільно ткані штори з окремою підкладкою та закритими краями з усіх чотирьох боків – до 25%. Це оцінки скорочення тепловтрат саме через таке вікно, а не всіх витрат на опалення житла.

Тому важлива не сама вага тканини. Полотна мають перекриватися посередині й заходити за бічні краї вікна. Закритий короб над карнизом обмежує надходження повітря згори, а щільне прилягання з боків і внизу допомагає утримувати його між шторою та склом.

Чому довге полотно перед батареєю погіршує обігрів

Радіатор нагріває навколишнє повітря, яке підіймається й циркулює кімнатою. Довга закрита штора перед батареєю перешкоджає цьому руху: теплий потік опиняється між тканиною та вікном. Виробник опалювального обладнання Viessmann рекомендує залишати такі штори відкритими й використовувати жалюзі для приватності або обирати коротші полотна, що закінчуються над радіатором.

Коротше полотно залишає нагрітому повітрю відкритий шлях від радіатора в кімнату Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Вплив тканини підтверджує й експеримент із плоским панельним радіатором, результати якого в листопаді 2025 року опублікував журнал Rocznik Ochrona Środowiska. Без покриття теплова потужність приладу становила 319,8 Вт, із гіпюровою завісою – 319,3 Вт, а з бавовняною шторою – 277,0 Вт. У цьому випробуванні щільніше покриття помітно зменшило тепловіддачу, тоді як ажурне майже не змінило її.

Для вікна без батареї під ним довга штора, що доходить до підлоги, допомагає перекрити нижній шлях руху холодного повітря. Коли ж радіатор стоїть під підвіконням, довжину потрібно узгодити з його розташуванням: тканина має відділяти кімнату від холодного вікна, залишаючи нагріте повітря з боку кімнати.

Як повідомляв "Телеграф", через вікна житло може втрачати 20–25% тепла, а в старих будинках цей показник перевищує 30%.