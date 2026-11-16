Плівки, переписки та кримінальна справа: Кравченко заявив, що оточення керівника САП Клименка знало про ризик викриття

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Ексгенпрокурор Руслан Кравченко опублікував відео з записами розмов близького оточення Олександра Клименка.

Кравченко стверджує, що наближені до начальника САП фігуранти записів панікували, адже знали, що у прокуратурі вже було кримінальне провадження. Тому метою НАБУ та САП під час обшуків насправді були саме ці файли, які вони вилучили, а потім злили фігурантам справи.

Кравченко анонсує оприлюднення записів із деталями про "системний корупційний договорняк з усією антикорупційною системою" 17 листопада.