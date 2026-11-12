"Вічний" двигун та скромна витрата пального: це авто радять пенсіонерам

Наступник Golf Plus поєднує керованість хетчбека з простором мінівена, проте ремонт автоматичної коробки може дорого коштувати

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Зручна посадка, добра оглядовість і зрозумілі органи керування – переваги, які особливо цінує літній водій. Саме таким поєднанням приваблює Volkswagen Golf Sportsvan, який експерти виділили серед автомобілів для спокійних повсякденних поїздок.

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Про переваги та слабкі місця цієї моделі пише Wybor kierowcow. Видання відзначає практичність автомобіля, якість виконання салону та можливість зручно влаштуватися за кермом завдяки широкому діапазону його регулювань.

Посадка без нахилів і багажник на 500 літрів

Щоб сісти в Golf Sportsvan, не потрібно сильно нахилятися: у високий салон можна вільно зайти. Передні сидіння встановлені вище, ніж у звичайному хетчбеку, тож водій добре бачить дорогу попереду та простір обабіч – за цим відчуттям модель нагадує SUV. Ергономіка допомагає підібрати зручне положення й користуватися органами керування без зайвих зусиль.

Простір можна пристосувати до пасажирів або багажу. Задній диван з асиметричним поділом пересувається, дозволяючи змінювати співвідношення місця для ніг і вантажного відсіку. Початковий об’єм багажника становить 500 літрів, а рухомі задні сидіння додають гнучкості під час перевезення речей.

Багажник Golf Sportsvan вміщує 500 літрів, а рухомий диван додає гнучкості

Який двигун виділяють для Golf Sportsvan

На дорозі автомобіль поводиться нейтрально та стабільно. Підвіска згладжує нерівності без пробоїв, забезпечуючи комфортну їзду. Серед двигунів видання рекомендує чотирициліндровий бензиновий 1.4 TSI потужністю 125 або 150 к. с. Йдеться про вдосконалену серію EA211 із ремінним приводом газорозподільного механізму.

Цей мотор тихо працює, добре підхоплює під час обгонів і рідко виходить із ладу, вигідно відрізняючись від старіших невдалих варіантів із ланцюговим приводом. У виконанні на 125 к. с. він розвиває 200 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год займає близько 9,9 с, максимальна швидкість становить приблизно 200 км/год, а середня витрата пального за даними виробника – близько 5,4 л/100 км.

Задні пружини та DSG: на що звернути увагу

Серед характерних несправностей – тріщини задніх пружин підвіски. Цю проблему пов’язують і з іншими моделями на новіших платформах концерну. Під час планового огляду пружинам потрібна увага, а пошкоджені деталі замінюють попарно на посилені аналоги.

Окремої обережності потребують автомобілі з опційною автоматичною коробкою DSG – йдеться про DQ200 із сухими зчепленнями. Її професійний ремонт коштує кілька тисяч злотих. Для пенсіонера така несправність означає відчутні витрати, тому тип коробки та її стан мають особливе значення під час вибору вживаного Golf Sportsvan.

Ціни:

Середня вартість Golf Sportsvan на вторинному ринку в Україні становить близько 11-12 тисяч доларів.

Як повідомляв "Телеграф", для літніх водіїв важливі висока посадка, хороший огляд і зрозуміле розташування органів керування, а бензиновий Renault Twingo SCe 65 витрачає близько 5,1 л пального на 100 км у матеріалі про Renault Twingo. Ці критерії дають ширший контекст для оцінки Volkswagen Golf Sportsvan, хоча джерело описує іншу модель.