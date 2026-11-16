Не викидайте змилки господарського мила: геніальний лайфхак для прання

Між застируваннями мішечок потрібно промивати й повністю просушувати

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Невеликі сухі обмилки господарського мила складіть у мішечок-сіточку та використовуйте для ручного застирування. Змочена сіточка пропускає мильну піну й утримує шматочки всередині, тож їх не доведеться ловити у воді.

Як підготувати такий мішечок і доглядати за ним після прання, розповідає "Телеграф". Для цього підійде невелика чиста сіточка з дрібними отворами та надійною застібкою або зав’язкою, крізь яку не випадатимуть залишки мила.

Дайте обмилкам висохнути й складіть їх усередину, залишивши трохи вільного місця: набивати мішечок вщерть не потрібно. Закрийте його, змочіть разом із ділянкою тканини, яку треба запрати, та потріть сіточку в руках до появи піни. Нанесіть піну на забруднення, обережно потріть тканину й прополощіть річ.

Мокру сіточку не варто залишати на дні таза або в закритій мильниці/Фото: ШІ

Після використання промийте мішечок під проточною водою, змиваючи піну та залишки бруду. Дайте воді стекти й підвісьте сіточку в місці, де вона добре провітрюватиметься. Не залишайте її мокрою на дні таза або в закритій мильниці: між праннями й тканина мішечка, і обмилки мають просохнути. Нові сухі шматочки додавайте вже після висихання.

Як повідомляв "Телеграф", господарське мило можна натерти й розвести водою до густої кашки, щоб очистити плями на підвіконні. Про цей лайфхак розповіли словацькі експерти.