Забіг за дві хвилини до закриття: співробітник "АТБ" чесно розповів, чи обслужать покупця з повним візком

Каси автоматично блокуються у визначений час

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Якщо покупець забіг в "АТБ" перед самим закриттям й встиг набрати повний візок, висока ймовірність, що оплатити їх він не зможе. І вмовляти касира пробити товар у цьому випадку марно, адже це залежить не від нього.

Про це "Телеграфу" розповів співробітник "АТБ". За його словами, у визначений час каси блокуються автоматично, зникає фізична можливість провести чек. Тому касири зазвичай попереджають про це пізніх відвідувачів.

У визначений час каси автоматично припиняють роботу — чому

Як працює автоматичне завершення касової зміни, описано в інструкції сервісу "Е-ЧЕК". У програмній касі можна налаштувати формування підсумкового фіскального звіту на певний час.

Щойно спрацьовує запрограмоване обмеження, система вже не дозволяє проводити операції, навіть якщо клієнт із товарами стоїть біля каси. Тому те, що покупець зайшов до магазину до закриття, не гарантує, що він зможе оплатити свої покупки. Важливо, скільки часу роботи каси залишилося.

Наприкінці касової зміни формують фіскальний звітний чек з усіма розрахунковими операціями за зміну. Перед закриттям зміни його надсилають до ДПС.

Як писав "Телеграф" раніше, працівниця зізналася, чому на касі в "АТБ" можуть пробити зайві товари. На таку ситуацію поскаржилася покупець, співробітниця пояснила, чому таке може відбуватися.