"Кому війна, а кому мати рідна": одесити помпезно провели літо з Монатіком (відео)

Думки українців про галасливі вечірки у розпал війни розділилися

В Одесі, де нещодавно знову спалахнув мовний скандал, влаштували галасливу вечірку. Популярний клуб "Ібіца" із розмахом відзначив закриття літнього сезону. Не обійшлося без виступу Монатіка.

Фото та вигляді гулянки діляться у місцевих Telegram-каналах. Українці у коментарях нагадали, що в країні все ще триває війна.

Закриття сезону анонсували на сторінці клубу в мережі наперед, щоб усі охочі встигли купити квитки. Судячи з відео в мережі, не одна сотня, а може й тисяча людей прийшли до нічного клубу. Люди сиділи за столиками та у VIP-ложах, а також просто стояли під сценою та навколо басейну.

Головним гостем вечора був заслужений артист України Дмитро Монатік. Він же 24 травня і відкрив сезон у "Ібіці". Щоправда цього разу обійшлося без бійки та інших подій.

Частина українців засудила масштабне гуляння та нагадала, що в країні все ще триває війна та гинуть люди. До речі, цього дня росіяни вдарили КАБами по житловому будинку у Харкові і не лише. Кількість жертв понад півсотні людей. Інші вважають, що люди мають право відпочивати навіть у розпал війни та важкої ситуації на фронті.

Інші звернули увагу на те, що в нічному клубі працювала світломузика та інше обладнання в той час, як жителі Одеси сиділи без світла через відключення.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпрі зі скандалом пройшов концерт Сердючки. Артист посварився зі сцени з одним із глядачів.