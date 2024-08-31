"Кому война, а кому мать родная": одесситы помпезно провели лето с Монатиком (видео)

Мнения украинцев о шумных вечеринках в разгар войны разделились

В Одессе, где недавно снова вспыхнул языковой скандал, устроили шумную вечеринку. Популярный клуб "Ибица" с размахом отметил закрытие летнего сезона. Не обошлось без выступления Монатика.

Фото и виде гулянки делятся в местных Telegram-каналах. Украинцы в комментариях напомнили, что в стране все еще продолжается война.

Закрытие сезона анонсировали на странице клуба в сети заранее, чтобы все желающие успели купить билеты. Судя видео в сети, не одна сотня, а может и тысяча человек пришли в ночной клуб. Люди сидели за столиками и в VIP-ложах, а также просто стояли под сценой и вокруг бассейна.

Главным гостем вечера был заслуженный артист Украины Дмитрий Монатик. Он же 24 мая и открывал сезон в "Ибице". Правда на этот раз обошлось без драки и других происшествий.

Часть украинцев осудила масштабное гуляние и напомнила, что в стране все еще продолжается война и гибнут люди. К слову, в этот день россияне ударили КАБами по жилому дому в Харькове и не только. Количество жертв больше полусотни человек. Другие же считают, что люди имеют право отдыхать даже в разгар войны и тяжелой ситуации на фронте.

Другие же обратили внимание на то, что в ночном клубе работала светомузыка и другое оборудование в то время, как жители Одессы сидели без света из-за отключений.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепре со скандалом прошел концерт Сердючки. Артист поругался со сцены с одним из зрителей.