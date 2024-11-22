У Києві прокоментували вкиди РФ щодо "попередження" українців про нові атаки

Система оповіщення функціонує для всіх населених пунктів країни

Система оповіщення в Україні є загальнодержавною та охоплює всі населені пункти, включно зі столицею. Це питання не стосуються виключно Києва, так само як і вкиди Росії про нібито нові "попередження".

Про це журналістам "Телеграфу" повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА). Там підкреслили, що система оповіщення перебуває під контролем Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Система оповіщення існує загальнодержавна (вона функціонує для всіх населених пунктів країни без якихось окремих виключень, у тому числі для столиці), яку курує Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС)", зазначили у КМВА.

Своєю чергою в Головному управлінні ДСНС в Києві нашим журналістам і містянам порадили більш стримано реагувати на вкиди росіян та засумнівалися у технічних можливостях окупантів якимось чином попереджати українців, та киян зокрема, про плани обстрілів з території Росії.

"Це якийсь брєд (заяви Пєскова і Путіна. — Авт.), чому ми маємо реагувати на якісь їхні вкидання та цю їхню тупу інформацію?! Насправді ми живемо в режимі широкомасштабної війни вже три роки, в режимі постійних обстрілів, постійної ліквідації наслідків обстрілів і т.д. Наша Служба працює вже три роки у посиленому режимі. І щодня ми готові відповідно реагувати на загрози", — зауважили столичні надзвичайники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в країні-агресорці вирішили опрацювати механізми оповіщення цивільного населення. Але сповіщати будуть Україну і її громадян. Таку цинічну заяву зробив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.