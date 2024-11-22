Шольц відреагував на удар новою балістикою Росії по Дніпру

Атака РФ стала серйозним сигналом щодо небезпечного розвитку війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети. Назвав це "жахливою ескалацією" війни.

Про це повідомляє видання The Guardian. За словами Шольца атака РФ стала серйозним сигналом щодо небезпечного розвитку війни.

"Те, що Путін тепер застосував ракету середньої дальності для удару по українській території, є жахливою ескалацією", — мовив Шольц.

Нагадаємо, росіяни 21 листопада, ймовірно, вперше вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Можливо, йдеться про РС-26 "Рубєж", призначену насамперед для завдання ядерного удару.

Тоді ж видання "The New York Times" написало, що удар по Дніпру "став черговим епізодом ескалації зростаючої напруги між двома сторонами".

Утім неназвані західні посадовці в коментарі виданню заявили, що по Україні було випущено не міжконтинентальну балістичну ракету, а, ймовірно, ракету середньої дальності, яка має менший радіус дії.

"Високопоставлений посадовець США зазначив, що зброя, ймовірно, є балістичною ракетою середньої дальності, додавши: "Але це новий тип, який ми вже відстежували"", — йшлося у матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що лідер РФ Володимир Путін повідомив, що по Дніпру було застосовано нову балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік".