Безкоштовне навчання забезпечить Уряд частині українських дітей: про кого мова

Держава покриє навчання: для кого діє нова освітня програма?

Держава продовжує підтримувати родини військових та загиблих захисників України. Відтепер діти ветеранів, загиблих воїнів та постраждалих під час війни можуть отримати безкоштовну вищу або передвищу освіту.

Ця інформація була опублікована в Telegram-каналі народного депутата Олексія Гончаренка.

Відповідне рішення спрямоване на забезпечення доступу до якісної освіти тим, хто найбільше цього потребує. Програма передбачає повне покриття витрат на навчання у державних та комунальних закладах освіти для наступних категорій громадян:

Діти, що мають статус члена сім’ї загиблого захисника.

Діти з інвалідністю внаслідок війни.

Діти учасників бойових дій.

Діти осіб, які мають статус зниклих безвісти.

Діти осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи.

Діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності.

Ця ініціатива є важливим кроком до соціальної підтримки родин військових та створення рівних можливостей для їхніх дітей. Державне фінансування освіти для цих категорій дозволить молоді отримати якісні знання та професію без фінансових бар'єрів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 11 березня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив законопроєкт, що гарантує нові пільги для учасників Революції Гідності. Згідно з ним, ці громадяни отримають спеціальний статус, відмінний від ветеранів війни, та право на ряд соціальних та матеріальних пільг.