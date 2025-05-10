В Одесі спалахнула пожежа у багатоповерхівці (відео)

Займання сталося у ЖК "Перлина"

Пожежа в Одесі спалахнула у суботу, 10 травня. Вогонь охопив квартиру на сьомому поверсі.

Причини займання наразі невідомі. Кадри чорного диму, що виривається з вікон, публікує Telegram-канал "Одесса INFO".

Уточнюється, що займання сталося на вулиці Літературній, 35. Це — житловий комплекс Перлина.

Раніше ми розповідали, що в Одесі готуються до відкриття літнього сезону оздоровлення. У місті хочуть відкрити вдвічі більше пляжів, ніж минулого року, заявив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Проте про стан морської води в місті та області поки що інформації немає. Протягом найближчих місяців його перевірятимуть, повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомляв "Телеграф", 5 травня, у Києві у Гідропарку сталася масштабна пожежа. Величезний стовп диму було видно із багатьох районів столиці.

Вже наступного дня, 6 травня, масштабна пожежа спалахнула в Солом'янському районі Києва. Горіли торгові павільйони на нижньому ярусі Радіоринку на Караваєвих Дачах.