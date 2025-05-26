У Вінниці масштабна пожежа в будівлі ТЦК: причина вже відома (відео)

Рятувальники намагаються погасити пожежу

У Вінниці, у понеділок, 26 травня, палає один з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). На місці працюють рятувальники.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. "Телеграф" звернувся до Вінницького ТЦК, аби дізнатись причину загоряння.

Журналістам повідомили, що попередня причина пожежі не підпал, а коротке замикання.

У мережі показали перші кадри. На кадрах помітно, що рятувальники намагаються погасити пожежу. З вікна видно чорний дим.

Нагадаємо, СБУ затримала 17-річного підлітка, який за наказом ФСБ готував вибух будівлі ТЦК у Києві. Хлопець, перебуваючи під домашнім арештом за попередній злочин, сам зв'язався з російською спецслужбою.

Раніше "Телеграф" писав, що після серії вибухів на території й у приміщеннях ТЦК та СП України, що сталися протягом останніх днів, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки посилили безпекові заходи. Зокрема, за словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна, збільшено кількість військових, що залучаються до охорони, посилено контроль доступу на територію, нарощується система технічних засобів охорони. Детальніше — читайте за посиланням.