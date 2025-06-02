Спалахнула пожежа у відомому ТРЦ Києва: стовп диму накрив район (відео)

На місці працюють вогнеборці

У Києві в торгівельно-розважальному центрі "Dream Town Yellow" сталася пожежа. Дим піднявся стовпом.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Очевидці події розказали, що на місці вже працюють рятувальники ДСНС.

За попередньою інформацією, займання виникло біля сміттєвих контейнерів поруч із фасадом ТРЦ. За словами очевидців, горіло сміття.

Нібито жодної критичної загрози для самого торгівельного центру немає. Вогонь не поширився на будівлю, постраждав лише фасад "жовтого" корпусу через густий дим.

Причини займання встановлюється, інформація про постраждалих не надходила.

Нагадуємо, днями виникла пожежа у триповерховій будівлі на території недобудованого комплексу хмарочосів "Sky Tower", що розташований на Берестейському проспекті.

За словами очевидців, у районі сильне задимлення, стовп диму помітний з сусідніх кварталів. На кадрах, видно густий дим, що підіймається з території будівництва.

У ДСНС повідомили, що рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу. Загальна площа займання склала 20 квадратних метрів.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно масштабна пожежа спалахнула на Білоцерківській ТЕЦ. У ДСНС підтвердили інформацію про загиблих.