Ввечері концерти, вночі вибухи і смерті: реалії життя в Одесі на фото і відео

Тисячі в Аркадії танцюють під "Dancing Lasha Tumbai", а за кілька годин у місті вибухи. Усе це — Одеса.

Літо 2025 року в Одесі сповнене суперечностями. Місто живе у двох реальностях одночасно: вдень — сцена і світло, вночі — темрява, вибухи й сирени.

27 червня 2025 року у пляжному клубі IBIZA Beach Club в Аркадії VERKA SERDUCHKA & BAND виступали з новою програмою. Світлове шоу, яскраві костюми та безліч гостей попри чималу вартість квитка — від 1500 гривень.

Черги перед клубом в Одесі

VERKA SERDUCHKA чекали з нетерпінням

Шалений натовп вишикувався в чергу перед клубом і навіть спричинив затори по дорозі до Аркадії.

"Make It Rain Champagne", "Гоп-гоп", "Dancing Lasha Tumbai" — все, за чим скучила спрагла шоу публіка, лунало в Одесі. Люди танцювали до упаду, клуб був заповнений ущент.

Усе виглядало так, ніби нічого не змінилося з 2022, але змінилось усе. У ніч після концерту в місті знову лунали вибухи. Одеса вкотре опинилась під ударом дронів.

Наслідок влучання в багатоповерхівку в Одесі

Під удар потрапила 21-поверхівка. Внаслідок влучання спалахнула пожежа — горіли одразу три поверхи: 7-й, 8-й і 9-й. Частина мешканців опинилась заблокованими у своїх квартирах. В результаті ударів загинуло подружжя. Постраждали 14 людей, троє з них — діти. Є серед них і постраждалі у важкому стані.

Серед постраждалих - діти

Загинула подружня пара

Раніше "Телеграф" розповідав, що навколо виступу VERKA SERDUCHKA в Києві розгорівся мовний скандал. Багато пісень написані російською і виконувати їх в центрі столиці країни у розпал недоречно, вважають критики.