ДСНС не допомогла потопаючим підліткам в Одесі: з'ясувалася причина

У ДСНС пояснили

В Одесі біля будинку Павлових нібито тонули підлітки. Їх віднесло надувним кругом в море, через сильну течію вони не могли виплисти.

Про це пишуть підписники місцевого телеграм-каналу в Одесі. Там пояснили, що встигли врятувати дівчинку, ще пара чоловіків попливли на надувних кругах за ще двома дітьми.

"Так само наші друзі видзвонили знайомих військових, які припливли на катері і забрали тих, хто залишився в морі. Тривало все хвилин 40, весь цей час дзвонили в ДСНС, поліцію і куди завгодно ще, приїхала патрульна поліція, розвела руками, ДСНС сказали, що нічим допомогти не можуть. Якщо відкрили пляжі, то мають бути хоч якісь рятувальники або в надзвичайників мають бути човни/катери, якби небайдужі відпочивальники, діти б просто потонули", — йдеться у повідомленні.

В ДСНС пояснили, що рятувальникам заборонено вихід в море на плавзасобах. Даний пляж є неофіційним, а на легальних є рятувальні пости і буйки, за які запливати не можна. У відомстві додали, що одна з небезпек стихійних пляжів — це якщо віднесе на надувних матрацах чи кругах, то рятувати буде важко.

Пізніше стало відомо, що на місце події нібито приїздили військовослужбовці Військово-морських сил України.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі почали роздавати штрафи прям біля моря в розпал сезону.