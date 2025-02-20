Крига не витримала: у Києві відчайдуха ледь не потонув разом з машиною (відео)

Водій встиг вчасно покинути автомобіль

У Києві стався небезпечний інцидент — необачний водій втопив свій автомобіль у Дніпрі. Як кажуть очевидці, чоловік вирішив ефектно під'їхати по льоду до друга-рибалки, проте його задум завершився катастрофою.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналах столиці. Як видно на ролику, спочатку під лід провалилося ліве переднє колесо автівки, а згодом і вся передня частина. Задня частина машини залишилася на поверхні льоду.

На щастя, водій встиг вчасно покинути автомобіль та одразу почав комусь телефонувати, ймовірно, до рятувальних служб. Про подальшу долю транспортного засобу поки інформації немає — чи вдалося його врятувати, чи він повністю затонув. Зогляду на те, що в кінці відеоролика автівки на льоду немає, то воно, ймовірно, таки затонуло.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Попри те, що через тривалі морози (в останній тиждень ночами температура повітря у Києві досягала десяти градусів морозу) товщина льоду на водоймах області зараз достатня для безпечного перебування людей, виїзд автомобіля на кригу — це серйозна небезпека. Для безпечного розміщення автівки на льоду його товщина має складати щонайменше 25 сантиметрів.

Крім того, через течію у Дніпрі та шар снігу на поверхні льоду його товщина може бути меншою в окремих місцях. Тому такі витівки є надзвичайно небезпечними і необдуманими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Одесі відчайдуха спробував на смак пиво з медузою. В мережі відреагували.