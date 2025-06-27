В Одесі почали роздавати штрафи прям біля моря в розпал сезону (відео)
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Розповідаємо, як уникнути штрафів
В Одесі мешканці почали отримувати штрафи за паркування авто біля пляжу. Причиною стало те, що біля місця ніде зупинитися.
Відповідне відео поширюють у мережі. Жінка каже, що отримала вже другий штраф за паркування свого автомобіля поблизу пляжу.
"На морі тепер не тільки повно народу, а й машин на стоянках. Якщо припаркуєшся десь вільно — отримаєш штраф", — зазначили у коментарі до публікації.
Авторка відео додає, що машин дуже багато. Ставити їх ніде, тому водії паркуються там, де є вільні місця.
"Де тут зупинятися, такі цікаві, це вже не перший раз. Отримали й інші власники машин штраф", — обурюється жінка.
Вона також зазначила, що варто зробити платну парковку, аби не було штрафів.
Ось як уникнути штрафів за паркування у невизначених місцях
Визначення безпечних місць:
- Паркуйтесь тільки там, де є чіткі дозвільні знаки або розмітка.
- Уникайте місць без жодних знаків — краще знайти очевидно дозволену зону.
- Якщо сумніваєтесь, краще поїхати далі та знайти гарантовано легальне місце.
Правило "краще перестрахуватися":
- Не паркуйтесь біля входів до будівель, навіть якщо немає заборонних знаків.
- Уникайте паркування поруч з пожежними гідрантами, навіть без розмітки.
- Не займайте місця, які можуть блокувати проїзд або прохід.
Альтернативні рішення:
- Використовуйте платні паркінги замість ризикованих місць.
- Шукайте офіційні безкоштовні парковки трохи далі від центру.
- Користуйтесь громадським транспортом для поїздок у проблемні райони.
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