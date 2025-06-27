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В Одесі почали роздавати штрафи прям біля моря в розпал сезону (відео)

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Штрафують водіїв Новина оновлена 27 червня 2025, 20:02
Штрафують водіїв. Фото Колаж "Телеграф"

Розповідаємо, як уникнути штрафів

В Одесі мешканці почали отримувати штрафи за паркування авто біля пляжу. Причиною стало те, що біля місця ніде зупинитися.

Відповідне відео поширюють у мережі. Жінка каже, що отримала вже другий штраф за паркування свого автомобіля поблизу пляжу.

"На морі тепер не тільки повно народу, а й машин на стоянках. Якщо припаркуєшся десь вільно — отримаєш штраф", — зазначили у коментарі до публікації.

Авторка відео додає, що машин дуже багато. Ставити їх ніде, тому водії паркуються там, де є вільні місця.

"Де тут зупинятися, такі цікаві, це вже не перший раз. Отримали й інші власники машин штраф", — обурюється жінка.

Вона також зазначила, що варто зробити платну парковку, аби не було штрафів.

Ось як уникнути штрафів за паркування у невизначених місцях

Визначення безпечних місць:

  • Паркуйтесь тільки там, де є чіткі дозвільні знаки або розмітка.
  • Уникайте місць без жодних знаків — краще знайти очевидно дозволену зону.
  • Якщо сумніваєтесь, краще поїхати далі та знайти гарантовано легальне місце.

Правило "краще перестрахуватися":

  • Не паркуйтесь біля входів до будівель, навіть якщо немає заборонних знаків.
  • Уникайте паркування поруч з пожежними гідрантами, навіть без розмітки.
  • Не займайте місця, які можуть блокувати проїзд або прохід.

Альтернативні рішення:

  • Використовуйте платні паркінги замість ризикованих місць.
  • Шукайте офіційні безкоштовні парковки трохи далі від центру.
  • Користуйтесь громадським транспортом для поїздок у проблемні райони.

Раніше "Телеграф" писав, скільки в Україні коштують "липові" документи про освіту та як можуть за них покарати.ʼ

Теги:
#Одеса #Штраф #Гроші #Парковка