ГСЧС не помогла тонущим подросткам в Одессе: выяснилась причина

В ГСЧС объяснили

В Одессе возле дома Павловых якобы утопали подростки.Их отнесло надувным кругом в море, из-за сильного течения они не могли выплыть.

Об этом пишут подписчики местного телеграм-канала в Одессе. Там объяснили, что успели спасти девочку, еще пара мужчин поплыли на надувных кругах за еще двумя детьми.

"Так же наши друзья вызвонили знакомых военных, которые приплыли на катере и забрали тех, кто остался в море. Длилось все минут 40, все это время звонили в ГСЧС, полицию и куда угодно еще, приехала патрульная полиция, развела руками, ГСЧС сказали, что ничем помочь не могут. Если открыли пляжи, то должны быть хоть какие-то спасатели или у чрезвычайников должны быть лодки/катера, если бы неравнодушные отдыхающие, дети бы просто утонули", — говорится в сообщении.

В ГСЧС объяснили, что спасателям запрещен выход в море на плавсредствах. Данный пляж является неофициальным, а на легальных есть спасательные посты и буйки, за которые заплывать нельзя. В ведомстве добавили, что одна из опасностей стихийных пляжей — это если отнесет на надувных матрасах или кругах, то спасать будет трудно.

Позже стало известно, что на место происшествия якобы приезжали военнослужащие Военно-морских сил Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе начали раздавать штрафы прямо у моря в разгар сезона.