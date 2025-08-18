Росія вдарила по Одесі. Уражено об'єкт об'єкт великої іноземної компанії (фото)

Було вражено обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури

У ніч на 18 серпня російська окупаційна армія завдала масованого дронового удару по Одещині. Через влучання спалахнули об’єкти азербайджанської компанії SOCAR.

Про це повідомила пресслужба ДСНС. Повітряну тривогу було оголошено близько 23:00 неділі, 17 серпня.

UPD. Азербайджанські ЗМІ наводять подробиці удару по нафтобазі SOCAR в Одеській області. Це була серія прямих влучень, після чого виникла пожежа. Пошкоджено всі резервуари, будівлю насосної станції, операторські та вагові, технічні приміщення, зруйновано огорожу.Ця ж нафтобаза була атакована і 8 серпня, пише видання Minval.

Моніторингові канали повідомили, що над Чорним морем зібралося багато "шахедів", які згодом полетіли у бік Одеського регіону, в тому числі Одеси. Незабаром жителі обласного центру почули вибухи та звуки, що характерні для роботи ППО. Над частиною міста з’явився дим, очевидці розповіли, що неподалік своїх будинків бачать вогонь.

За даними пресслужби регіонального главку ДСНС, внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.

Понад 100 рятувальників, добровольців, пожежних з Національної гвардії України та з місцевих пожежних команд ліквідовували наслідки ворожої атаки. Також залучався пожежний робот та пожежний потяг Укрзалізниці. Ще за однією адресою горів двоповерховий житловий будинок (наразі в ньому ніхто не жив). За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає йдеться у повідомленні

Що передувало

О 23:32 Кіпер повідомив, що росіяни атакують місто ударними безпілотниками.

"Одеса та район, будьте в укриттях!", — зазначив він.

О 23:40 Труханов повідомив про вибухи у місті. Перед цим він попередив про загрозу ударів для Пересипського району та центральної частини Одеси.

О 23:42 Повітряні сили повідомили про наближення великої кількості "Шахедів" до міста. Жителям порадили пройти в укриття.

Також оголошено загрозу застосування ворогом ударних безпілотників для Одеського району.

О 23:48 військові повідомили про загрозу обстрілу сіл Велика Балка та Нерубайське на північ від Одеси.

О 23:50 Повітряні сили попередили про загрозу ударів по селищах Радісне та Великий Дальник на захід від обласного центру.

Моніторингові пабліки повідомляли про наближення до міста близько 18 дронів.

О 23:57 пабліки повідомили про зменшення кількості дронів до 1 одиниці.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія атакувала ракетами Харків.