Київ атакували дрони та балістичні ракети: що відомо про перші наслідки, атака триває

Внаслідок атаки є численні падіння уламків у кількох районах столиці

Росіяни вчергове атакували Київ в ніч на 10 липня, випустивши по столиці України багато дронів та балістичні ракети. Протиповітряна оборона ліквідувала першу хвилю загроз з боку ворога, але через падіння уламків є наслідки на землі, постраждали люди.

Про наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко, підтвердив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За даними моніторингових каналів, столицю атакували до 30 безпілотників та чотири балістичні ракети. Приблизно 45 безпілотників з різних сторін підлітають до Києва та Київської області, вісім з них вже над столицею.

За даними Ткаченка та Кличка, наразі у столиці вже є наслідки падіння уламків збитих безпілотників першої хвилі:

Шевченківський район : падіння уламків поблизу АЗС та двох нежитлових будівель. Влучання уламків БПЛА або безпілотника у житловий будинок — пожежа на верхніх поверхах. Пожежа у гаражному кооперативі. Падіння уламків БПЛА на дах житлового будинку. Є кілька викликів медиків.

: падіння уламків поблизу АЗС та двох нежитлових будівель. Влучання уламків БПЛА або безпілотника у житловий будинок — пожежа на верхніх поверхах. Пожежа у гаражному кооперативі. Падіння уламків БПЛА на дах житлового будинку. Є кілька викликів медиків. Дарницький район : уламки впали у дворі житлового будинку. Пожежа на автозаправці та у гаражах через ще одне падіння уламків. Також повідомлялося про пожежу в багатоквартирному будинку.

: уламки впали у дворі житлового будинку. Пожежа на автозаправці та у гаражах через ще одне падіння уламків. Також повідомлялося про пожежу в багатоквартирному будинку. Голосіївський район : горить вантажівка.

: горить вантажівка. Подільський район : падіння уламків без наслідків.

: падіння уламків без наслідків. Солом'янський район: падіння уламків, або влучання збитого БПЛА у нежитлову будівлю та пожежа в іншій нежитловій будівлі. Щонайменше один постраждалий.

Як повідомлялося раніше, атака на Україну розпочалася традиційно близько півночі з масованого запуску дронів. Частина безпілотників відлетіла на територію Білорусі, щоб повернутися до українського повітряного простору через західні області. Таким чином, росіяни хотіли приховати свої дрони від української ППО або спровокувати її почати збивати їх над сусідньою країною.