Загадковий світ одеського підземелля: у містичних катакомбах зникають люди (фото)

Українське місто Одеса славиться не лише своїм розкішним курортом та неймовірними видами, а й цілою мережею підземних лабіринтів. Одеські катакомби викликають у багатьох інтерес, але, крім захоплюючих пригод, вони можуть стати небезпечною пасткою. У цих стінах нерідко пропадали люди і продовжують пропадати й досі.

Одна з таких історій про зникнення підлітків у катакомбах Одеси розгорнулася буквально зараз на наших очах. На щастя, все закінчилося благополучно.

Діти, що зникли в катакомбах

18 серпня 2025 року приблизно о 17 годині до поліції надійшло повідомлення від мешканки Одеси про зникнення її 13-річного сина. Незабаром було розпочато пошуки підлітка. Опитавши родичів та друзів хлопця, ювенальні поліцейські дізналися, що він планував піти у катакомби разом із товаришем одного віку.

За допомогою кінологів, співробітників ДСНС та спелеологів менш ніж за три години пошуки, на щастя, дали результат. Правоохоронці виявили дітей за 300 метрів від виходу з катакомб. Окрім двох юнаків, інформацією про зникнення яких володіли пошукові системи, з ними були ще двоє малолітніх знайомих.

За словами підлітків, вони хотіли дослідити одеські катакомби, але не попередили про це батьків. Зв’язок з ними зник відразу після того, як вони спустилися в підземний світ.

У результаті з хлопцями та їхніми батьками було проведено профілактичну бесіду.

Щодо дорослих правоохоронці склали протоколи за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нею кваліфікується ухилення батьків або тих, що їх замінюють від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей. Санкція передбачає попередження чи накладення штрафу до 1700 гривень. Адміністративні матеріали будуть направлені до суду.

"Ми дуже хвилювалися за дітей, адже в катакомбах можна заблукати. Зважаючи на те, що температура там набагато нижча, ніж на поверхні, це в рази небезпечно. На щастя, підлітків вдалося знайти дуже швидко, вони не постраждали і повернулися додому цілими й неушкодженими", — сказала старша інспектор сектору ювенальної превенції.

Поліцейські закликають не спускатися до катакомбів без супроводу досвідчених спелеологів.

Історія появи одеських катакомб

Одеські катакомби є мережею штучно створених підземних ходів і лабіринтів. Більша їх частина (95-97%) — це каменоломні, з яких витягувалися будівельні камені.

На сьогоднішній день протяжність катакомб оцінюється приблизно в 2,5 тис. км (описано близько 1,7 тис. км) – це один із найбільших підземних лабіринтів на Земній кулі.

Історія цього лабіринту тягнеться з далеких 80-х років. У ході будівництва Одеси був вкрай необхідний такий будматеріал, як вапняк. А саме місто буквально стоїть на шарах так званого "понтійського вапняку".

Спочатку вапняк видобували на схилах балок, але потім його видобуток переріс у промислові масштаби і вевся шахтним способом за допомогою спеціальних пилок, завезених з Англії. Однак у 1960-х роках мережа покинутих шахт стала справжньою проблемою.

У ті ж 60-ті роки в Одесі створено протизсувні управління, одним із завдань якого було вивчення катакомб та усунення їхнього негативного впливу на місто.

У 1965 році було створено молодіжну експедицію "Пошук", яка займається вивченням катакомб. Є цікаві знахідки, зокрема написи та малюнки на стінах каменоломень, яким понад 100 років. Це і написи гірників того часу, зроблені червоною охрою та зеленою крейдою, і військові та побутові написи та малюнки, виконані деревним вугіллям, графітом, крейдою.

У систему катакомб входять і порожнини природного походження – карстові та дилатаційні печери, геологорозвідувальні та будівельні шурфи, підвали, бункери, дренажні тунелі, зливові колектори та інші підземні порожнини.

Глибина каменоломень — від 4 до 30-35 м. Частина каменоломень — одноярусні виробки, хоча зустрічаються дво-і триярусні. Перепади висот між ярусами – до 2,2 м-коду.

Як виглядають катакомби зараз

В даний час мережа підземних лабіринтів відкрита для відвідування. Однак деякі її частини недоступні через обвали або загрози заблукати. Тут є найвідоміший музей – Музей партизанської слави у с. Нерубайське, де можна побачити відтворені умови життя партизанів та дізнатися більше про підземну історію Одеси.

У самих катакомбах можна побачити решту речей з часів Другої світової – ліжка з каменю, імпровізовані кухні, залишки провізії, написи на стінах. Іноді дослідники знаходять тут рештки старого взуття, одягу, ламп, пляшок, іноді артефакти з ХІХ століття. Дуже рідко, але все ж траплялося, коли знаходили скелети.

Відвідувати це місце не рекомендують без спеціально навчених людей, які добре знають одеський лабіринт. Є ризик заблукати і не знайти дорогу до виходу назовні.

Зникнення людей в Одеських катакомбах

У цьому розділі буде описано деякі історії зникнення людей у підземеллях Одеси. Це лише кілька випадків із багаторічної історії катакомб. Насправді в їхніх стінах зникло набагато більше людей.

У січні 2012 року в катакомбах зник одесит Костянтин Шаріков. Чоловік вирушив до підземелля і більше з нього не повернувся. Для його порятунку було створено спеціальні пошукові групи зі співробітників обласного управління МНС та членів клубу "Пошук". Однак знайти його так і не вдалося досі. Рятувальники оминули всі можливі підземні маршрути та по дорозі знайшли лише частину речей зниклого.

У лютому 2021 року в катакомбах Одеси виявили скелет чоловіка, який зник шість років тому. Кістки знайшов місцевий дослідник і повідомив про це у відповідні органи. Поруч із тілом загиблого знаходився рюкзак.

У листопаді 2021 року трьох молодих людей розшукували у катакомбах. Вони спустилися на добу, але нікого не попередили про це. Мати одного з хлопців забила на сполох і звернулася за допомогою. Коли мандрівники вилізли назовні через покинуту криницю, зверху вже були всі спецслужби.

