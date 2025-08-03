Привиди партизанів та загадкові зникнення туристів. Де в Україні є містичні катакомби

Тут свого часу були контрабандисти, партизани і навіть масони

В Україні є чимало цікавих та загадкових місць, які оповиті легендами. До прикладу, Одеські катакомби.

"Телеграф" розповість, що особливого в цих катакомбах, їх історію та як можна туди потрапити. Зауважимо, що довжина катакомб понад 2.5 тисячі метрів, тому відвідувати їх можна виключно з гідами.

Одеські катакомби — унікальний та загадковий підземний лабіринт. Для любителів історії, загадок та містики ця локація — справжній скарб. Вони функціонують як туристичне місце і зараз, тому усі охочі можуть їх відвідати.

Що відомо про катакомби в Одесі

Це система підземних тунелів, шахт і лабіринтів. Вони розташовані під Одесою та її околицями. Загальна довжина катакомб — понад 2,5 тисячі кілометрів. Тому ці катакомби вважаються найдовшими у світі. Відомо, що вони з'явились внаслідок видобутку ракушняка — будівельного каменю, який використовували для зведення більшості старих будівель міста.

Меморіал у катакомбах

За різними даними, Одеські катакомби з'явились у XVIII–XIX століттях. Цікаво, що під час Другої світової війни у катакомбах діяли партизанські загони. Вони влаштовували там укриття, штаби та сховища. Подекуди і досі збереглись ці місця, до прикладу, їдальня чи піч.

Їдальня у катакомбах

Як виглядають катакомби зараз

Сьогодні катакомби відкриті для відвідування, але певна їх частина закрита через обвали чи загрозу заблукати. Тут є найвідоміший музей — Музей партизанської слави в с. Нерубайське, де можна побачити відтворені умови життя партизанів і дізнатися більше про підземну історію Одеси.

Всередині катакомб можна побачити сліди інструментів, підписи працівників та залишки механізмів. Є і речі, які існують з часів Другої світової — ліжка з каменю, імпровізовані кухні, залишки провізії, написи на стінах. Іноді дослідники знаходять тут залишки старого взуття, одягу, ламп, пляшок, іноді — артефакти з XIX століття. Вкрай рідко, але все ж траплялось, коли знаходили скелети.

Вирізані з каменю обличчя

Карта катакомб

Схема катакомб в Одесі

Легенди про Одеські катакомби

Зникнення студента Михайла

Це одна з найпопулярніших легенд. Відомо, що наприкінці 1990-х студент Михайло пішов досліджувати катакомби з компанією друзів. Однак через деякий час він віддалився і зник безвісти. Студента шукали роками, але не знайшли. За легендою, його дух і досі блукає катакомбами та охороняє підземелля.

Скарби контрабандистів

У XIX столітті Одеса вважалась одним з центрів контрабанди. Відомо, що катакомби свого часу використовувалися для перевезення заборонених товарів. За однією з легенд, один з торговців сховав тут скриню із золотом і прикрасами.

Привиди партизанів

Є легенди про дивні звуки в катакомбах, які схожі на крики, стуки. Вважається, що це духи загиблих партизанів блукають катакомбами і не можуть вибратись.

Таємні пастки і кімнати

Певна частина катакомб не доступна для відвідування, тому дехто вважає, що там є таємні кімнати з пастками. Є навіть легенда, що тут масони проводили свої темні обряди.

Петля часу

За словами досвідчених сталкерів, у катакомбах час плине по-іншому, ти ніби втрачає йому лік. Здається, що пройшла година, а насправді — день або навпаки. Це породило чутки про аномальні зони та "петлі часу".

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