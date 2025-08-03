Там є навіть замок та стародавні легенди: що відомо про "сатанинські" населені пункти України

Любителям містичних місць варто звернути на них увагу чисто через назву

В Україні є величезна кількість населених пунктів із незвичайними назвами. Деякі з них звучать кумедно, а інші навіюють асоціації з містикою.

Наприклад, у Хмельницькій області є село під назвою Сатанівка. Хоча може здатися, що назва відсилається на темного володаря пекла, але у місцевих жителів інша думка.

Якщо придивитися до герба села, то можна побачити, що він віддалено нагадує щит римського легіонера. Згідно з місцевою легендою, саме вони заснували поселення, а назва походить від фрази латиною "Sat an non" (можна перекласти, як питання "Чи задовольняє (це місце), чи ні?").

Герб Сатанівки

Село з населенням у 500 осіб знаходиться в районі, де знаходять артефакти Черняхівської археологічної культури (І–V ст. н. е.). Йдеться про розрізнені племена гетів, готів і сарматів, які мали торгівельні зв’язки з Римом. Вчені часто знаходили тут римські артефакти, але слідів довгострокового перебування легіонерів зафіксовано не було. Тож римське походження Сатанівки, швидше за все, є лише гарним міфом.

Вид на Сатанівку в Хмельницькій області

І все ж таки темні сили?

А якщо серйозно, то в такої похмурої назви справді може бути церковне коріння, особливо якщо жителі колись засмутили чимось місцевого священника. До того ж зовсім поряд знаходиться містечко Сатанів із населенням у 2,5 тисячі осіб, а зв’язок його назви з "нечистими силами" це один із варіантів, які обговорюються в колах профільних фахівців.

Сатанівський замок, сюди можна було б поселити українського Дракулу

До речі, містечко вперше згадується у 1404 році, тобто ніяких римських легіонів там уже тисячу років не могло бути.

Але є й інші варіанти походження, наприклад:

від готських слів "sough" або "sau" — що позначають звук течії води, адже населений пункт знаходиться біля річки Збруч;

від шведського "satt" (сидіти) — як позначення місця проживання правителя або місця розташування військового табору;

від румунського "satu nou" — що прямо перекладається як "Нове село".

Сатанів це стародавнє та красиве містечко

Ще одна у Черкаській області

Цікаво, що це не єдина Сатанівка в Україні. Друга знаходиться у Черкаській області і там мешкає приблизно 1100 осіб.

Черкаська Сатанівка не має гарної легенди про римське походження, та й взагалі в мережі підозріло мало інформації про історію цього населеного пункту. Тож якщо десь і відчиняться ворота в Облівіон, то ви вже знаєте, де їх шукати в першу чергу.

Черкаська Сатанівка підозріло нічим не примітна

Раніше "Телеграф" розповідав, звідки Львів отримав свою назву. Велика кількість кам’яних левів у місті тут ні до чого.