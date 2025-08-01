Старовинні катакомби неочікувано знайшли в центрі Харкова (фото й відео)

Фахівці вивчають архівні матеріали, які можуть допомогти встановити походження виявлених катакомб

На території скверу "Стрілка", у Харкові, виявили старовинні підземні ходи. Їхню наявність зафіксували внаслідок зсуву ґрунту, що стався під час ліквідації наслідків буревію.

Після обвалу комунальні служби оперативно розпочали розчищення ділянки, аби забезпечити доступ фахівцям до щойно відкритої підземної локації. Харківська міська рада повідомила, що контролює ситуацію та розглядає можливі сценарії подальшого використання виявлених об'єктів.

У Харкові випадково виявили підземні ходи У Харкові випадково виявили підземні ходи У Харкові випадково виявили підземні ходи У Харкові випадково виявили підземні ходи

За попередніми оцінками, зсув був спровокований, зокрема, вібрацією від роботи важкої спецтехніки.

Мер Харкова Ігор Терехов наголосив на історичному значенні цієї знахідки та закликав фахівців до спільної роботи. Він підкреслив, що про строки говорити зарано, адже йдеться про культурну спадщину, що потребує обережного та ретельного вивчення. Нині на місці працюють історики та краєзнавці.

За словами посадовця, спеціалісти опрацьовують архівні документи, які можуть пролити світло на походження катакомб. Наразі немає точної інформації щодо їхнього призначення. Серед гіпотез — старовинний водогін або залишки Рибного ринку, який функціонував у минулих століттях.

"Ми піднімемо архівні документи й потім будемо знати, що це було. І зробимо так, щоб це була наша історія, і люди могли бачити її на власні очі", — сказав Терехов.

Що саме стало причиною зсуву, наразі остаточно невідомо. Мер нагадав, що нещодавно Харків зазнав сильного буревію, а через регулярні обстріли та підвищену сейсмічну активність ґрунт — у зоні ризику. Під час реконструкційного процесу на спуску сталося осідання, і фахівці наразі працюють над укріпленням цієї ділянки.

Роботи з очищення та дослідження підземелля триватимуть.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в жовтні 2022 року на київському Подолі виявили систему печер, про які раніше було відомо лише місцевим жителям. Проведене археологічне дослідження дало підстави припускати, що ці підземелля мають штучне походження та датуються періодом Середньовіччя.