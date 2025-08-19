Загадочный мир одесского подземелья: в мистических катакомбах исчезают люди (фото)

Одесские катакомбы — один из крупнейших подземных лабиринтов на Земном шаре

Украинский город Одесса славится не только своим роскошным курортом и невероятными видами, но и целой сетью подземных лабиринтов. Одесские катакомбы вызывают у многих интерес, но помимо увлекательных приключений они могут стать опасной ловушкой. В этих стенах нередко пропадали люди и продолжают пропадать до сих пор.

В этом материале "Телеграф" рассказывает об истории появления одесских катакомб, их жутких секретах и о случаях исчезновения людей в подземелье.

Одна из таких историй о пропаже подростков в катакомбах Одессы развернулась буквально сейчас на наших глазах. К счастью, все закончилось благополучно.

Пропавшие дети в катакомбах

18 августа 2025 года примерно в 17 часов в полицию поступило сообщение от жительницы Одессы об исчезновении ее 13-летнего сына. Вскоре были начаты поиски подростка. Опросив родственников и друзей парня, ювенальные полицейские узнали, что он планировал пойти в катакомбы вместе с товарищем одного возраста.

С помощью кинологов, сотрудников ГСЧС и спелеологов менее чем через три часа поиски, к счастью, дали результат. Правоохранители обнаружили детей в 300 метрах от выхода из катакомб. Кроме двух юношей, информацией об исчезновении которых владели поисковики, с ними были еще двое малолетних знакомых.

По словам подростков, они хотели исследовать одесские катакомбы, но не предупредили об этом родителей. Связь с ними исчезла сразу после того, как они спустились в подземный мир.

Подростки пропали в катакомбах Одессы. Фото: Нацполиция

В итоге с ребятами и их родителями была проведена профилактическая беседа.

В отношении взрослых правоохранители составили протоколы по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ею квалифицируется уклонение родителей или заменяющих их от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию малолетних и/или несовершеннолетних детей. Санкция предусматривает предупреждение или наложение штрафа до 1700 гривен. Административные материалы будут направлены в суд.

"Мы очень волновались за детей, ведь в катакомбах можно заблудиться. Ввиду того, что температура там намного ниже, чем на поверхности, это в разы опасно. К счастью, подростков удалось найти очень быстро, они не пострадали и вернулись домой целыми и невредимыми", – сказала старшая инспектор сектора ювенальной превенции Одесского районного управления полиции №1 Алина Химич.

Полицейские призывают не спускаться в катакомбы без сопровождения опытных спелеологов.

История появления одесских катакомб

Одесские катакомбы представляют собой сеть искусственно созданных подземных ходов и лабиринтов. Большая их часть (95-97%) — это каменоломни, из которых извлекались строительные камни.

На сегодняшний день протяженность катакомб оценивается примерно в 2,5 тыс. км (описано около 1,7 тыс. км) – это один из крупнейших подземных лабиринтов на Земном шаре.

Как выглядят катакомбы в Одессе

История этого лабиринта тянется с далеких 1980-х годов. В ходе строительства Одессы был крайне необходим такой стройматериал как известняк. А сам город буквально стоит на слоях так называемого "понтийского известняка".

Изначально известняк добывали на склонах балок, но затем его добыча переросла в промышленные масштабы и велась шахтным способом с помощью специальных пил, завезенных из Англии. Однако в 1960-х годах сеть заброшенных шахт стала настоящей проблемой.

Как выглядят катакомбы в Одессе

В те же 60-е годы в Одессе создано противооползневые управления, одной из задач которого было изучение катакомб и устранение их негативного влияния на город.

В 1965 году была создана молодежная экспедиция "Поиск", которая занимается изучением катакомб. Есть интересные находки, в частности надписи и рисунки на стенах каменоломен, которым более 100 лет. Это и надписи горняков того времени, сделанные красной охрой и зеленым мелом, и военные и бытовые надписи и рисунки, выполненные древесным углем, графитом, мелом.

Как выглядят катакомбы в Одессе

В систему катакомб входят и полости природного происхождения – карстовые и дилатационные пещеры, геологоразведочные и строительные шурфы, подвалы, бункеры, дренажные тоннели, ливневые коллекторы и другие подземные полости.

Глубина каменоломен – от 4 до 30-35 м. Часть каменоломен – одноярусные выработки, хотя встречаются двух- и трехъярусные. Перепады высот между ярусами – до 2,2 м.

Как выглядят катакомбы в Одессе

Как выглядят катакомбы сейчас

В настоящее время сеть подземных лабиринтовоткрыта для посещения. Однако некоторые ее части недоступны из-за обвалов или угроз заблудиться. Здесь есть самый известный музей – Музей партизанской славы в с. Нерубайское, где можно увидеть воссозданные условия жизни партизан и узнать больше о подземной истории Одессы.

Как выглядят катакомбы в Одессе

В самих катакомбах можно увидеть остались вещи со времен Второй мировой – кровати из камня, импровизированные кухни, остатки провизии, надписи на стенах. Иногда исследователи находят здесь остатки старой обуви, одежды, ламп, бутылок, иногда артефакты с XIX века. Очень редко, но все же случалось, когда находили скелеты.

Как выглядят катакомбы в Одессе

Посещать это место не рекомендуют без специально обученных людей, которые хорошо знаю одесский лабиринт. Есть риск заблудиться и не найти дорогу к выходу наружу.

Схема одесских катакомб

Исчезновение людей в Одесских катакомбах

В этом разделе будут описаны некоторые история пропажи людей в подземельях Одессы. Это лишь несколько случаев из многолетней истории катакомб. На самом деле, в их стенах исчезло намного больше людей.

В январе 2012 года, в катакомбах исчез одессит Константин Шариков. Мужчина отправился в подземелье и больше из него не вернулся. Для его спасения были созданы специальные поисковые группы из сотрудников областного управления МЧС и членов клуба "Поиск". Однако найти его так и не удалось по сей день. Спасатели обошли все возможные подземные маршруты и по пути нашли лишь часть вещей пропавшего.

Константин Шариков. Фото: Думская

В феврале 2021 года в катакомбах Одессы обнаружили скелет мужчины, пропавшего шесть лет назад. Кости нашел местный исследователь и сообщил об этом в соответствующие органы. Рядом с телом погибшего находился рюкзак.

В катакомбах Одессы нашли скелет мужчины. Фото - "7 канал"

В ноябре 2021 года трех молодых людей разыскивали в катакомбах. Они спустились туда на сутки, но никого не предупредили об этом. Мать одного из парней забила тревогу и обратилась за помощью. Когда путешественники вылезли наружу через заброшенный колодец, сверху уже находились все спецслужбы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что известно о "сатанинских" населенных пунктах Украины. Некоторые названия звучат забавно, а другие навеивают ассоциации с мистикой.