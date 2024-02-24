Віримо? Іран відкидає інформацію про постачання ракет російським терористам

Іран вчергове намагається удати, що не продає російським терористам озброєння

Уряд Ірану заперечує, що передав російському терористичному режиму балістичні ракети, як про це повідомили деякі світові ЗМІ. Звинувачення у передачі ракет нібито "не мають підстав" на думку представників країни – що виглядає відкритим глузуванням, оскільки Іран передає росіянам безпілотники та інше озброєння.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву постійного представництва Ісламської Республіки Іран при Організації Об'єднаних Націй.

"Попри відсутність будь-яких діючих міжнародних обмежень або заборон на продаж балістичних ракет, Іран вважає себе морально зобов'язаним утриматися від угод зі зброєю на час тривалого конфлікту між Росією та Україною", – сказано у заяві.

Також іранське представництво заявило, що Іран нібито не буде продавати озброєння обом сторонам конфлікту. На думку іранських дипломатів, це дозволить "не сприяти продовженню війни".

Як раніше писав "Телеграф", Росія могла отримати від Ірану балістичні ракети у кількості близько 400 повітряних цілей. Цю інформацію вже перевіряють українські спецслужби.

В США поки що не можуть підтвердити оприлюднену у ЗМІ інформацію про те, що Іран передав балістичні ракети російському терористичному режиму. Проте у Вашингтоні вирішили додатково покарати Іран за продаж росіянам безпілотників, тому введуть нові санкції проти режиму аятолл.

На тлі активізації розмов про закупівлю російськими окупантами в Ірану балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar виникає питання, як з ними боротися. Як виявилося, робити це можна буде, знищуючи пускові установки ракет разом із навченим та кваліфікованим персоналом.