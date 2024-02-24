Верим? Иран отвергает информацию о поставках ракет российским террористам

Иран в очередной раз пытается сделать вид, что не продает российским террористам вооружение

Правительство Ирана отрицает, что передало российскому террористическому режиму баллистические ракеты, как об этом сообщили некоторые мировые СМИ. Обвинения в передаче ракет якобы "не имеют оснований" по мнению представителей страны — что выглядит открытой издевкой, поскольку Иран передает россиянам беспилотники и другое вооружение.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление постоянного представительства Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций.

"Несмотря на отсутствие каких-либо действующих международных ограничений или запретов на продажу баллистических ракет, Иран считает себя морально обязанным воздержаться от соглашений с оружием на время длительного конфликта между Россией и Украиной", – говорится в заявлении.

Также иранское представительство заявило, что Иран якобы не будет продавать вооружение обеим сторонам конфликта. По мнению иранских дипломатов, это позволит "не способствовать продлению войны".

Как ранее писал "Телеграф", Россия могла получить от Ирана баллистические ракеты в количестве около 400 воздушных целей. Эту информацию уже проверяют украинские спецслужбы.

В США пока не могут подтвердить обнародованную в СМИ информацию о том, что Иран передал баллистические ракеты российскому террористическому режиму. Однако в Вашингтоне решили дополнительно наказать Иран за продажу россиянам беспилотников, поэтому будут введены новые санкции против режима аятолл.

На фоне активизации разговоров о закупке российскими оккупантами у Ирана баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar возникает вопрос, как с ними бороться. Как оказалось, делать это можно будет, уничтожая пусковые установки ракет вместе с обученным и квалифицированным персоналом.