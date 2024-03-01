"Безвідповідальна риторика": в США прокоментували ядерні погрози Путіна

В США звикли до безвідповідальної риторики російського диктатора

Сполучені Штати не налякані погрозами російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю. США вже неодноразово попереджали Путіна про фатальні для Росії наслідки спроби застосувати ядерну зброю.

Про це заявив спікер Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу. Він зазначив, що такі заяви з боку лідера держави, яка володіє ядерною зброєю, вважаються неприпустимими.

"Ми не вперше бачимо безвідповідальну риторику Володимира Путіна. Ми спілкувалися у минулому приватно та безпосередньо з Росією про наслідки застосування ядерної зброї", – сказав він.

Міллер додав, що поки що США не бачать жодних ознак того, що російський терористичний режим готується застосувати ядерну зброю. Але Вашингтон уважно стежить за ситуацією.

Як писав "Телеграф", у четвер, 29 лютого, диктатор Росії Володимир Путін під час звернення до Федеральних зборів РФ заявив, що його плани у сфері озброєння нібито виконані та ядерна зброя готова до застосування у разі потреби. У ЄС зневажливо прокоментували це, вказавши на брехливі твердження диктатора. Також там назвали його заяви неприйнятними.

Російський диктатор володимир путін розглядає застосування ядерної зброї в Україні, як цілком реальний варіант. Тому що у військовій стратегії росіян ядерна зброя – це спосіб здобути перемогу там, де виявилися некомпетентними звичайні збройні сили.